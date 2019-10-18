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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

Ejder Meyvesinin Faydalarını Biliyor Musunuz?

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Ejder Meyvesinin Faydalarını Biliyor Musunuz?

"Ejder meyvesi, ülkemizde yavaş yavaş tanınmaya başladı. Bu meyve, pek çok özelliği içinde barındırıyor. Görüntüsü oldukça sevimli tadı da bir hayli farklı olan ejder meyvesi hakkında bilmeniz gerekenler aşağıda."

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi hakkında bilinmesi gerekenlere geçmeden önce bu meyveyi daha yakından tanıyalım. Tropik bir meyve olan ejder meyvesi, pitaya, dragon fruit, çilek armudu ve kaktüs meyvesi isimleriyle de anlıyor. Ana vatanı Vietnam olan bu meyve Meksika, Güney ve Orta Amerika, Malezya, Endonezya gibi ülkelerde oldukça yaygın. Ejder meyvesi bir süredir Türkiye’de de üretilmeye başlandı.

Ejder Meyvesinin Faydalarını Biliyor Musunuz

YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRAN MEYVELER

Ejder meyvesi hakkında bilmeniz gerekenler

Ejder meyvesi, protein, lif ve karbonhidrat bakımından bir hayli zengindir. C ve B vitaminlerini de içeren meyve, aynı zamanda omega 3 ve omega 6 gibi çoklu doymamış yağ asitleri de barındırıyor.

İçeriğindeki bolca C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudu hastalıklardan koruyor.

Yüksek kalsiyum miktarı ile kemik gelişimine destek oluyor.

Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan ejder meyvesi, yüksek tansiyon riskini önlüyor.

Likopen içeren bu meyve, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor.

Ejder meyvesinin kalorisi neredeyse yok denecek kadar az ve lifli bir yapıya sahip. Bu özellikleri ile diyet listelerine rahatlıkla dahil edilebiliyor ve kilo vermeye yardımcı oluyor.

Cilt kuruluğunu tedavi ediyor.

İçeriğindeki potasyum sayesinde göz sağlığını da koruyor.

ÇARKIFELEK MEYVESİ KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR!

Ejder Meyvesinin Faydalarını Biliyor Musunuz

Ejder meyvesi nasıl tüketilir?

Ejder meyvesinin kabuklarını soyduktan sonra dilediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Meyvenin siyah çekirdeklerini çıkarmadan tüketmelisiniz, tıpkı kivi gibi. Öte yandan bu meyveyi salatalarınıza dahil edebilir, tatlılarınızın süslemesinde de kullanabilirsiniz.

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