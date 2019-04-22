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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Egzersizden Önce Süt İçmenin Faydaları

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Egzersizden Önce Süt İçmenin Faydaları

"Sütün faydaları saymakla bitmiyor. Fiziksel olarak her gün mümkün olduğunca aktif olunması gerektiğine işaret eden Türkiye Beslenme Rehberi, gün içinde 2 saatten daha uzun süre hareketsiz kalınmaması gerektiği belirtirken, egzersizden yarım saat önce 1 su bardağı süt veya ayran tüketilmesini öneriyor."

Özellikle spor yapan gençlerin sağlıklı olmaları ve optimal performansa ulaşmaları için sıvı tüketimine dikkat etmeleri gerekiyor. Sporcuların kalsiyum gereksinimi, günlük ortalama 1200 mg ve bu miktar süt tüketilerek kazanılabiliyor. 

Diyet sırasında yetersiz kalsiyum tüketimi, düşük kemik mineral yoğunluğuna ve stres kırıklarına neden oluyor. Egzersiz süresince harcanan glikojen ise ilk yarım saat içerisinde, sıvı ya da katı olarak tüketilen karbonhidratlardan sağlanıyor. Glikojen tükendiği zaman sporcunun performansını olumsuz yönde etkileyen bitkinlik meydana geliyor. Bunun önüne geçmek için egzersiz öncesi tüketilen süt, vücudun dengesini korumaya yardımcı oluyor.

Spor sonrası beslenmede, kaybedilen vitamin ve mineralleri yerine koyacak, içerdiği karbonhidrat ile enerjiyi yükseltecek, kas dokusunun onarılması ve geliştirilmesi için gerekli proteini içeren sütün tüketilmesi, sağlık açısından büyük önem taşıyor. Türkiye Beslenme Rehberi tarafından, tüm besin değerlerini barındıran sütün, fiziksel aktivite düzeyinin artırılması için egzersizden yarım saat önce hafif bir ara öğün olarak da tüketilebileceği belirtiliyor.

Süt ürünleri tüketiminde sağlık risklerinin önüne geçmek içinse, kaynağı bilinmeyen, denetimsiz sokak sütü satın alınmamasının altını çizen rehber; pastörize ve uzun ömürlü sütler (UHT) tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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