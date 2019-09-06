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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın Sağlığı

Demir Eksikliğini Giderecek 7 Besin Grubu

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Demir Eksikliğini Giderecek 7 Besin Grubu

"Demir eksikliği her yaşta görülebilen ve yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. El ve ayaklarda üşüme, halsizlik, sürekli yorgunluk, iştah kaybı, nefes darlığı, çarpıntı gibi belirtiler demir eksikliğini işaret ediyor olabilir. Beslenmenizde düzenli olarak yer vereceğiniz bazı gıdalar vücudunuzun demir miktarını artıracak ve sizi bu rahatsızlıktan koruyacaktır. İşte bu gıdalar:"

1- Kırmızı Et

Demir bakımından en zengin gıdalardan biri kırmızı ettir. Dana, kuzu eti başta olmak üzere özellikle ciğer, yürek, böbrek gibi sakatatlar yüksek miktarda demir içerir. A ve B vitaminlerinin yanı sıra selenyum, fosfor ve çinko minerallerinin de bulunduğu kırmızı etin haftada iki gün tüketilmesi tavsiye ediliyor.

2- Deniz Ürünleri

İstridye, balık, kabuklu deniz mahsulleri bitkisel kaynaklı demirlere göre vücudumuzda daha hızlı ve daha etkili emilerek kana karıştığından haftada 1- 2 kere deniz ürünü tüketebilirsiniz. Yanında demir emilimini artıran yeşil salatayı unutmayın!

Demir Eksikliğini Giderecek 7 Besin Grubu

3- Yüksek Demir İçeren Sebzeler ve Baklagiller

Hayvansal kökenli demir içeren besinlere göre 2 kat daha yavaş emilim gösteren bu besinleri herkesin düzenli olarak tüketmesi gerekse de özellikle vegan beslenmeyi tercih edenlerin sofralarında mutlaka bulunması gerekiyor. Taze fasulye, kuru fasulye, ıspanak, barbunya, mercimek, bezelye, semizotu, pazı, lahana, maydanoz, brokoli, patates, domates gibi besinler bu gruba giriyor.

4- Kuru Yemişler

Kaju, antep fıstığı, kabuklu fıstık, badem, fındık, ceviz, kabak çekirdeği, kestane gibi kuru yemişler iyi birer demir kaynağı olarak biliniyor. Günlük beslenmenizde ölçülü olarak tükettiğinizde demir ihtiyacınızın bir kısmını karşılamaya yardımcı oluyor.

5- Meyveler

Kayısı, hurma, elma, incir, mürdüm eriği, yeşil erik, üzüm, böğürtlen, çilek, karpuz, karadut, nar, şeftali gibi meyveleri vücudunuzdaki demir seviyesini artırmak için mevsimine ve miktarına göre günlük olarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz taze sıkılmış meyve suları ve bu meyvelerin kurutulmuş olanlarını da tercih edebilirsiniz.

Demir Eksikliğini Giderecek 7 Besin Grubu

6- Ekmek ve Tahıl Grubu

Kepekli ekmek, çavdar ekmeği, yulaf ezmesi, keten tohumu, tam buğdaylı tahıllı ekmekler, mısır unu, tahıllı kahvaltılık gevrekler diğer tahıl ve ekmek türlerine göre daha yoğun miktarda demir içerdiğinden dolayı beslenmenizde tercih edebilirsiniz.

7- Diğer Gıdalar

Yumurta, peynir, soya sütü, soya peyniri, pekmez, zeytin, yoğurt, akçaağaç ve kızılcık şurubu gibi besinleri düzenli olarak tükettiğinizde de vücudunuzdaki demir seviyesi kontrollü şekilde yükselecektir.

Mahmure Özel

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