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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İyi Yaşam

Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı Direnci Artırıyor

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Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı Direnci Artırıyor

"Bilinçsiz antibiyotik kullanımı nedeniyle bakteriye karşı direncin hızla geliştiğini belirten Prof. Dr. Engin Ulukaya, 2050 yılında bakteri kaynaklı ölümlerin kanserden kayıpların önüne geçeceğini belirtti."

2050 YILINA KADAR ÖNLEM ALINMALI

2050’ye doğru kanserden değil bakterilerden ölümler birinci sırada olacak. Çünkü o kadar çok bilinçsiz antibiyotik tüketiliyor ki bakteriler sürekli olarak direnç geliştiriyor. Evrim geçiren bakteriler antibiyotiklerle nasıl savaşılacağını öğreniyor. Eğer yepyeni nesil bir tedavi yaklaşımı bulamazsak basit bir enfeksiyonda dahi insan ölümleri başlayacak. Antibiyotik dünyası artık sınırları zorluyor. Yeni nesil bakteri ilacı üretmek gerekiyor.

YÜZDE 90’I GEREKSİZ KULLANILIYOR

Kutunun içinden 3-5 tane kullanılıp bir tarafa atılıyor. Viral enfeksiyonlarda bile hastalar hala antibiyotik kullanıyor. Doktorlar da yazmaya devam ediyorlar. Onlar da haklı çünkü hastanın “neden antibiyotik yazmadın” sorusundan çekiniyorlar. Her ihtimale karşı doktor antibiyotik yazıyor ama yüzde 90’ı gereksiz.

TEKNOLOJİ YAKIN GELECEKTE CEBİMİZDE OLACAK

Teknoloji devasa boyutta ilerledi. 10 yıl önceki teknoloji ile şimdiki arasında çok fark var. 5-10 tahlil ile hastayı izlerken artık binlerce gen ve protein üzerinden daha doğru tanıların konulacağı evreye geçiyoruz. Böylece ilaçlar kişiye özgü olacaklar. Bu teknoloji artık hayatımızda. Kaldı ki bu teknoloji yakın bir gelecekte cebimizde bile olacak. Bir damla kandan bir sürü analizler yapılacak. Evde sizler kendi kendinize tanı koyacaksınız. Bir telefonla hastalıklı bölgenizin filmi çekilecek. Sizin moleküler analiz ve görüntüleme sonuçlarınız bir merkeze ulaştığında orada sizin tanınız konulacak. Hatta belki de aynı merkezden tedaviniz söylenecek.

6 YIL İÇİNDE BU TEKNOLOJİLERİ KULLANACAĞIZ

Sağlıklı analiz için arka planda çalışan bir yapay zeka olacak. Çünkü bu işler insan beyin kapasitesini aşmaya başlayacak. Bir doktor 5 dakika içerisinde analizlere bakıp hastaya hangi ilaçların uygun olduğunu hızlıca söyleyemeyecek. O nedenle hızlı bir şekilde arka planda onun sahip olduğu yapay zeka karar verecek. Tüm bu gelişmeler çok uzakta değil. Bu yıl birinci sınıf Tıp Fakültesi’nde okuyan öğrenciler mezun olduğunda bu tip teknolojilerle mesleğine başlayacak. 6 yıl içinde bunlar kullanılmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

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