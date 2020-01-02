BB Krem İle Fondöten Arasındaki Farklar

BB krem nedir?

BB krem günün her saatinde sürebileceğiniz, günlük ve sade makyajda kullanabileceğiniz renkli bir nemlendiricidir. Hafif kızarıklığınız ya da donuk bir cildiniz varsa BB krem en iyisidir. BB krem, cilt tonunuzu eşitleyerek kusurlarınızı gizlemeye yardımcı olur. Günlük yaptığınız makyajda BB krem ilk tercihiniz olmalı.

BB krem cildinize doğal bir görünüm vererek cilt renginizi eşitler. Öte yandan BB kremler güneş koruyucu özelliğine de sahip olduğu için cildinizi güneş ışınlarından korur. Ayrıca cildin parlamasını ve yağ dengesini kontrol altında tutar.,

Fondöten nedir?

Fondöten genellikle BB kremden daha fazla kapsama alanı sunar. Daha lekeli bir cilt yapısı ya da gizlenmek istenen bölgeler varsa fondöteni yoğun kapatıcılığı nedeniyle tercih edebilirsiniz. Fondöten, kusursuz makyajın en önemli özelliğidir. Bu nedenle, ten makyajında yoğun kapatıcılık, pürüzsüz ve iddialı bir görünüm aradığında fondöten kullanmalısınız.

Günlük olarak kullanılması pek tavsiye edilmez. Daha yoğun bir içeriğe sahip olduğu için her gün fondöten kullanmak cildinizi yoracak, yaşlanma belirtilerine neden olacaktır. Öte yandan fondöten ya da BB krem fark etmez, cildinize makyaj uyguladığınızda güzelce temizlemeyi sakın ihmal etmeyin.