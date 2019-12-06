Günlük Cilt Bakımı Nasıl Olmalı?

Cilt güçlü bir bariyerdir. Kullandığımız pek çok ürünün emilimi azdır. Bu nedenle formülasyonlar buna uygun geliştirilir ve belli bir düzende kullanılması etkinliği arttırmak için önemlidir.

Sabah

1. Cilt bakımınıza cildinize uygun bir temizleyiciyle başlayın.

2. Tonik de cilde uygun seçilmiş olmalı ve dengeleyen, besleyen bir tonik kullanımı, pH dengesini düzenleyecek sonraki ürünün emilimini arttıracaktır.

3. Serumlar besleyici özelliği olan yoğun içeriklerdir. Çok hızlı emilir ve etki ederler. Gündüz kullanılan serumların antioksidan olması tercih edilir. Gündüz güneş ışınlarının ve çevresel faktörlerin zararlı etkilerini yok etmesi açısından daha yararlıdır. C vitamini, E vitamini veya yeşil çay gibi içerikler olabilir.

4. Göz çevresi kremi kullanın. 20'li yaşlardan itibaren göz çevresine uygun bir krem kullanmak, özellikle SPF korumaya ve güneş gözlüğü kullanmaya özen göstermek göz çevresinin elastikiyetini korur ve kırışıklıkları engeller.

5. Nemlendirici kullanmayı unutmayın. Cildiniz yağlı bile olsa her cilt nemlendiriciye ihtiyaç duyar. Cildin nemli olması koruyucu fonksiyonunu güçlendirir. Daha yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar. Elastikiyetini koruyarak yaşlanma etkilerini geciktirir. Nemlendirici serumdan hemen sonra uygulanmalıdır, böylece nem etkisi ciltte daha yoğun olacaktır.

6. Güneş koruma kremi ise gündüz bakımın son ürünüdür. Özellikle fiziksel koruma sağlayan ürünleri tercih ederseniz nemlendirici sonrası iyi bir koruma sağlayabilirsiniz. Bu ürünler güneş ışınlarının etkilerini fiziksel bir bariyer oluşturarak engeller. Ancak kimyasal güneş koruyucu ürün tercih edecekseniz nemlendirici etkisi de olanları tercih edin. Bu şekilde cilt üzerine etkileri daha başarılıdır. Günlük hayatta SPF 30 yeterli koruma sağlar.

Akşam

Gece, cilde ihtiyacı olan tedavi desteğini vermemiz gereken, kendini onarması için en önemli zamandır.

1. Cildinizi temizleyin! Eğer makyaj yapıyorsanız iki aşamalı temizlik gerekir. İlk aşama makyajı temizleyen özel bir temizleyici, ikinci aşama ciltteki yağı, kiri, ölü hücreleri derinden temizleyecek bir başka bir temizleyici olacaktır.

2. Toniğinizi sabah kullandığınız gibi kullanabilirsiniz.

3. Mutlaka bir göz çevresi kremi kullanın.

4. Serumlar ve gece kremleri daha çok hedefe yönelik olmalıdır. Gece ürünleri, gündüz ürünlerinden daha yoğun formüllerdir. Bu ürünler cildin nem kaybını önlemek ve kendini onarmasını sağlamak için hazırlanmıştır. Tedavi anlamında cilde çok fazla yüklenmek ciltte yeni sorunlar oluşturur. Her zaman belli bir dengede gitmek ve hızlı sonuç alma çabasıyla ürünleri karıştırmamak gerekir. Cildi yenileyen AHA ve retinol gibi ürünlerin sıklığı ayarlanmalıdır. Çok sık kullanmak ciltte tahrişe neden olur. Ayrıca peptidler, büyüme faktörleri gibi güçlü antiaging içerikler daha çok gece kullanımda faydalı olacaktır.

Bunların yanı sıra, eğer cildiniz çok kuruysa nemlendirici krem maskeler veya yüze kullanılacak yağ formüllerini tercih edebilirsiniz. Ayrıca leke veya akne tedaviniz varsa bunlara yönelik ürünleri de diğer ürünleriniz arasında kullanabilirsiniz.

https://www.instagram.com/sale_yilmaz/

