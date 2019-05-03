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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

Fondöten Sürmenin Püf Noktaları

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Fondöten Sürmenin Püf Noktaları

"Fondöten makyajın en temel parçası ve en sık kullanılan makyaj ürünlerindendir. Ciltteki kusurları kapatmak, cilt lekelerini, sivilceleri ve renk tonu eşitsizliklerini kapatmak için kullanılır. Peki fondöten sürmenin püf noktaları nelerdir?"

Fondötenin cilt kusurlarını kapatmak için kullandığımızdan eşit ve düzgün sürülmesi çok önemlidir. Yanlış uygulanan fondötenler cildi daha yaşlı gösterebilir. Fondöten sürme tekniklerini bilirseniz makyaj yaparken cildinize daha kusursuz bir görünüm verebilirsiniz. 

DOĞRU BAŞLANGIÇ

Fondöten sürmeden önce cildinizi makyaja hazırlamalısınız. Vaktiniz varsa ilk olarak peeling ve sonrası maske kullanarak cilt yenileme işlemi yapabilirsiniz. Temiz bir cilt, makyajında kusursuz durmasına yardımcı olacaktır. Unutmayın zemin ne kadar iyi olursa makyajınızda bir o kadar güzel gözükecektir.

Fondöten öncesi nemlendirme işlemini de mutlaka yapmalısınız. Eğer direk makyaj öncesi nemlendirici sürerseniz fondöteniniz ciltte eşit bir şekilde yayılır hem de fondötenin pürüzsüz durmasını sağlarsınız. Nemlendirme işlemi doğru yapıldığında kullandığınız makyaj ürünün yüzünüzde daha uzun süre kaldığına şahit olacaksınız.

DOĞRU FIRÇA-SÜNGER 

Fondöten sürmenin bir diğer püf noktası, fondöteni cildinize uyguladığınız makyaj fırçası ya da makyaj süngeridir. Makyaj sırasında, yüzünüze sadece fondöten sürmek için bir makyaj süngeri ya da fırçası edinmelisiniz. Bu sünger ya da fırçanın ise, kullanımından önce kesinlikle temizlenmiş olması gerekir. Aksi halde cildinizde akne ve sivilcelere neden olur.

Aynı fırça ya da süngeri, fondöten ile birlikte farklı makyaj malzemelerini de cildinize uygulamak için kullanırsanız, fondöten cildinizde dalgalı bir görünüme neden olur. 

Fondöten Sürmenin Püf Noktaları

DOĞRU MİKTAR

Fondöten sürmenin püf noktalarından bir diğeri de, fondötenin cilde kesinlikle ince bir tabaka halinde sürülmesinin gerekliliğidir.

Eğer yüzünüzdeki gözenekler fazla ise ve ince tabaka halinde sürülen fondötenin sizin için yeterli olmayacağını düşünüyorsanız, durumu kalın tabaka halinde fondöten uygulayarak kurtarmak yerine, silikon içerikli, ve dolgu malzemeli fondöten kullanarak çözmeye çalışın. Unutmayın, kalın tabaka halinde süreceğiniz fondöten, sizi olduğunuzdan daha bakımlı değil, yaşlı gösterecektir.

DOĞRU YÖNDE UYGULAMA

Yüzünüzdeki tüylerin ne yöne doğru çıktığını hesaba katarak da fondöten sürme tekniklerini uygulamanız önerilir. Kılların çıkış yönünden aşağı doğru bir uygulama yapmamanız halinde havaya kalkacak olan kıllar, sizin yüzünüzde dalgalı, ve yaşlanmış bir görünüme neden olacaktır.

İki kaş ortasında yukarı, alın, ve yanaklarda aşağı, çene kısmında ise yanlara doğru fondöten uygulamak, aksi bir durum söz konusu değil ise sizin için daha doğru olacaktır.

Fondöteni makyaj bazı olarak düşünecek olursak, makyajınızı yapmadan, yani, allığınızı, rujunuzu sürmeden önce fondöten kullanacağınızı düşünecek olursak, bazı fondötenlerin cilde uyum sağlayabilmesi için bir müddet zaman geçmesini beklemeniz gerekebileceğini unutmamalısınız. Bu nedenle, makyajınızdan en az on dakika önce fondöteni kullanmak, sizin için daha iyi sonuçların alınmasını olanaklı hale getirecektir.

DOĞRU BÖLGE

Fondöten sürmenin püf noktaları arasında, kullanılan fondötenin göz altı, ve göz kapaklarına uygulanmamasının gerekliliği de yer almaktadır. Aksi halde, zaten çok hassas olan bu bölgelerin erken kırışması durumu söz konusu olacaktır. Kullandığınız fondötenin de kaliteli olması gerektiğini unutmamalısınız.

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