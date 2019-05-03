Fondöten Sürmenin Püf Noktaları

Fondötenin cilt kusurlarını kapatmak için kullandığımızdan eşit ve düzgün sürülmesi çok önemlidir. Yanlış uygulanan fondötenler cildi daha yaşlı gösterebilir. Fondöten sürme tekniklerini bilirseniz makyaj yaparken cildinize daha kusursuz bir görünüm verebilirsiniz.

DOĞRU BAŞLANGIÇ

Fondöten sürmeden önce cildinizi makyaja hazırlamalısınız. Vaktiniz varsa ilk olarak peeling ve sonrası maske kullanarak cilt yenileme işlemi yapabilirsiniz. Temiz bir cilt, makyajında kusursuz durmasına yardımcı olacaktır. Unutmayın zemin ne kadar iyi olursa makyajınızda bir o kadar güzel gözükecektir.

Fondöten öncesi nemlendirme işlemini de mutlaka yapmalısınız. Eğer direk makyaj öncesi nemlendirici sürerseniz fondöteniniz ciltte eşit bir şekilde yayılır hem de fondötenin pürüzsüz durmasını sağlarsınız. Nemlendirme işlemi doğru yapıldığında kullandığınız makyaj ürünün yüzünüzde daha uzun süre kaldığına şahit olacaksınız.

DOĞRU FIRÇA-SÜNGER

Fondöten sürmenin bir diğer püf noktası, fondöteni cildinize uyguladığınız makyaj fırçası ya da makyaj süngeridir. Makyaj sırasında, yüzünüze sadece fondöten sürmek için bir makyaj süngeri ya da fırçası edinmelisiniz. Bu sünger ya da fırçanın ise, kullanımından önce kesinlikle temizlenmiş olması gerekir. Aksi halde cildinizde akne ve sivilcelere neden olur.

Aynı fırça ya da süngeri, fondöten ile birlikte farklı makyaj malzemelerini de cildinize uygulamak için kullanırsanız, fondöten cildinizde dalgalı bir görünüme neden olur.

DOĞRU MİKTAR

Fondöten sürmenin püf noktalarından bir diğeri de, fondötenin cilde kesinlikle ince bir tabaka halinde sürülmesinin gerekliliğidir.

Eğer yüzünüzdeki gözenekler fazla ise ve ince tabaka halinde sürülen fondötenin sizin için yeterli olmayacağını düşünüyorsanız, durumu kalın tabaka halinde fondöten uygulayarak kurtarmak yerine, silikon içerikli, ve dolgu malzemeli fondöten kullanarak çözmeye çalışın. Unutmayın, kalın tabaka halinde süreceğiniz fondöten, sizi olduğunuzdan daha bakımlı değil, yaşlı gösterecektir.

DOĞRU YÖNDE UYGULAMA

Yüzünüzdeki tüylerin ne yöne doğru çıktığını hesaba katarak da fondöten sürme tekniklerini uygulamanız önerilir. Kılların çıkış yönünden aşağı doğru bir uygulama yapmamanız halinde havaya kalkacak olan kıllar, sizin yüzünüzde dalgalı, ve yaşlanmış bir görünüme neden olacaktır.

İki kaş ortasında yukarı, alın, ve yanaklarda aşağı, çene kısmında ise yanlara doğru fondöten uygulamak, aksi bir durum söz konusu değil ise sizin için daha doğru olacaktır.

Fondöteni makyaj bazı olarak düşünecek olursak, makyajınızı yapmadan, yani, allığınızı, rujunuzu sürmeden önce fondöten kullanacağınızı düşünecek olursak, bazı fondötenlerin cilde uyum sağlayabilmesi için bir müddet zaman geçmesini beklemeniz gerekebileceğini unutmamalısınız. Bu nedenle, makyajınızdan en az on dakika önce fondöteni kullanmak, sizin için daha iyi sonuçların alınmasını olanaklı hale getirecektir.

DOĞRU BÖLGE

Fondöten sürmenin püf noktaları arasında, kullanılan fondötenin göz altı, ve göz kapaklarına uygulanmamasının gerekliliği de yer almaktadır. Aksi halde, zaten çok hassas olan bu bölgelerin erken kırışması durumu söz konusu olacaktır. Kullandığınız fondötenin de kaliteli olması gerektiğini unutmamalısınız.