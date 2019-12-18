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GeriGüzellik Reçeteleri Akneler İçin Zerdeçal Maskesi Tarifi
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Akneler İçin Zerdeçal Maskesi Tarifi
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Akneler İçin Zerdeçal Maskesi Tarifi

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Akneler İçin Zerdeçal Maskesi Tarifi

"Zerdeçal, özellikle problemli ciltler için mükemmel bir malzemedir. Eğer sivilce ve akne sorunu yaşıyorsanız vereceğimiz zerdeçal maskesi tarifini deneyebilirsiniz. "

ZERDEÇAL MASKESİ TARİFİ

Malzemeler: 

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı bal

1/4 çay kaşığı zerdeçal

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ZERDEÇAL SUYU İÇMENİN 9 FAYDASI İÇİN TIKLAYIN
ZERDEÇAL SUYU İÇMENİN 9 FAYDASI İÇİN TIKLAYIN

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam kir kasede macun kıvamına gelene kadar karıştırın. 

Maskeyi, temiz cildinize uygulayın ve yaklaşık 30 dakika bekleyin, yıkayın.

Eğer zerdeçal cildinizden zor çıkarsa bir yüz fırçasından yardım alabilirsiniz.

NOT: Aknelerinizi sadece bir maske yardımı ile yok edemezsiniz. Bunun için cildinizin rutin temizliğine önem vermeli ve doğal malzemeler kullandığınızdan emin olmalısınız.

Öte yandan bu tarz ev yapımı maskeleri uygulamadan önce malzemelere alerjiniz olup olmadığını öğrenmelisiniz. 

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