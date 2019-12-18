Akneler İçin Zerdeçal Maskesi Tarifi

ZERDEÇAL MASKESİ TARİFİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı bal

1/4 çay kaşığı zerdeçal

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam kir kasede macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Maskeyi, temiz cildinize uygulayın ve yaklaşık 30 dakika bekleyin, yıkayın.

Eğer zerdeçal cildinizden zor çıkarsa bir yüz fırçasından yardım alabilirsiniz.

NOT: Aknelerinizi sadece bir maske yardımı ile yok edemezsiniz. Bunun için cildinizin rutin temizliğine önem vermeli ve doğal malzemeler kullandığınızdan emin olmalısınız.

Öte yandan bu tarz ev yapımı maskeleri uygulamadan önce malzemelere alerjiniz olup olmadığını öğrenmelisiniz.