Zerdeçal Suyu İçmenin 9 Muhteşem Faydası

Malzemeler: 1 su bardağı su



1 çay kaşığı toz zerdeçal ya da birkaç dilim taze zerdeçal



1 tutam karabiber



Bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal ile birlikte bir tutam karabiber ekleyin. Karışımı bekletmeden hemen için.



İşte her sabah zerdeçallı su içtiğinizde göreceğiniz faydalar...