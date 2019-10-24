24 Ekim Günlük Burç Yorumları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriAstro Gündem 24 Ekim Günlük Burç Yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>24 Ekim Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

24 Ekim Günlük Burç Yorumları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
24 Ekim Günlük Burç Yorumları

"24 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 24 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 24 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 24 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Yengeç burcu 24 Ekim yorumu ne söylüyor? Aslan burcunu 24 Ekim günü neler bekliyor? İşte 24 Ekim günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 24 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 24 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Yengeç burcu 24 Ekim yorumu ne söylüyor? Aslan burcunu 24 Ekim günü neler bekliyor? İşte 24 Ekim günlük burç yorumlarınız...

24 Ekim Koç burcu yorumu

Dış kuvvetlerin hayatınız içinde yaratabileceği türbülanslara karşı hazırlıklı olmalısınız.

24 Ekim Boğa burcu yorumu

Göründüğünüz yön ve hissettirdikleriniz size gelecekle ilgili önemli bir iş teklifi olarak dönebilir.

24 Ekim İkizler burcu yorumu

Enerjinizi daha doğal yöntemlerle kazanın ve abur cubur tüketmeyin.

24 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

24 Ekim Yengeç burcu yorumu

Meslektaş ya da rakiplerinizin sizi engellediği konularda daha sakin çıkışlar yapmalısınız.

24 Ekim Aslan burcu yorumu

Durumunuzu yeniden değerlendirmek için bugün bir daha düşünün.

24 Ekim Başak burcu yorumu

İleride bugün yaşanılanların ilk düşündüğünüz kadar büyük olmadığını göreceksiniz.

24 Ekim Terazi burcu yorumu

Meseleleri daha objektif gördükleri için bunu arkadaşlarınıza danışmanız size iyi gelecektir.

24 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

24 Ekim Akrep burcu yorumu

Finansal yapacağınız girişimlerinizde tahmin ettiğinizden farklı gelişmeler söz konusu olabilir.

24 Ekim Yay burcu yorumu

Endişelenecek bir şey yok, kazanan bir çizgide olduğunuzu unutmayın yeter.

24 Ekim Oğlak burcu yorumu

Bugün telefonlarınızı duyun ya da atılan maillere hemen cevap verin.

24 Ekim Kova burcu yorumu

Hem vücudunuza hem de zihninize uyan bir iyileşme süreci arasında aşamalı bir denge bulun.

24 Ekim Balık burcu yorumu

Ne yaparsanız yapın, aklınızdan geçenleri yansıtın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi