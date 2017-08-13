Maçka'da büyük operasyon...

Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii’ndeki bir evden erzak çalan PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ün şehit olduğu olay sonrası güvenlik güçlerinin PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede başlatttığı operasyonlar devam ediliyor. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve Jandarma Özel Harekat timi, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için zor şartlarda araziyi karış karış tarıyor.

TAKVİYE EKİPLER GELDİ

Terörist grubun kaçma olasılığı üzerine Gümüşhane- Trabzon sınırında da çok sayıda jandarma ve Özel Harekat polisi konuşlandırıldı. Zırhlı araçların da desteğiyle sürdürülen arama- tarama çalışmalarına Giresun ve Gümüşhane'den takviye ekipler eşlik etti. Saldırı sonrası kaçan ve sayıları 3 olduğu değerlendirilen teröristleri yakalamak için başlatılan operasyonlar, ormanlık ve sarp arazide yoğun sise karşın gece boyu sürdürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı mevkiindeki tek katlı bir evdeki erzak hırsızlığı kapsamında yürütülen istihbari soruşturmada meydana gelen terör saldırısına ilişkin de Trabzon Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmada söz konusu ev ve çevresinde oturanların da bilgilerine başvuruldu.

MÜCADELE KARARLIKLA SÜRECEK

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da bölgede arazi koşulları her ne olursa olsun operasyonel faaliyetlerin sürdüğünü belirterek teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde mutlaka netice alacaklarını ve mücadele kararlı olduklarını vurguladı.

İLK SALDIRI 2005'TE OLMUŞTU

21 Ağustos 2005’te Trabzonun Maçka İlçesi’nde, terör örgütü mensuplarının bir marketten alışveriş yaptığı ihbarını alan İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, markette kontrol yapmış, kontrol sırasında 3 kişi oldukları belirtilen terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada, polis memuru Tolga Doğruel yaralanmış, olayda 1 terörist ölü, 1’i de yaralı ele geçirilmişti.

İlçede geçen 16 Mayıs'ta Karaağaç Yaylası Mevkii’ndeki kırsal alanında devriye gezen jandarma ekipleri ile PKKlı teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.

PET ŞİŞEYE HAİN TUZAK

Maçka'da geçen 25 Haziran'da Samandıra Yaylasında PKK’lı teröristler, önceden pet şişe içerisine tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, devriye görevi yürüten askerlerin geçişi sırasında infilak ettirmişti. Patlamada Jandarma erler Halit Öztürk ile Ümit Fidan da yaralanmıştı.



Eren’in 10 yaşındayken sırtında odun taşırken çekilen fotoğrafı sosyal medyaya en fazla paylaşılanlar arasına girdi.

POLİS NOKTASINA SALDIRI 3 ŞEHİT

Geçen yıl 19 Temmuz'da Trabzon- Gümüşhane karayolundaki güvenlik noktasında kontrol yapan çevik kuvvet minibüsüne yönelik el bombalı ve silahlı saldırı sonrası teröristlerle girilen çatışmada polis memurları İbrahim Akın, Çağdaş Tamkoç ve Ramazan Donat şehit olurken 4 polis de yaralanmıştı.

Çatışma sırasında çevreden geçerken, kurşunların isabet ettiği bir dükkanın kırılan cam parçaları 28 yaşındaki Duygu Şekerin koluna ve boynuna isabet ederek yaralanmasına da neden olmuştu.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ YARALANDI

Maçka İlçesi’nde geçen yıl 26 Ağustosta da tarihi Sümela Manastırına giden Çoşandere Vadisi’nin yüksek kesimlerinde arama, tarama faaliyeti yürüten Özel Harekat polislerine PKKlı teröristlerce yapılan silahlı saldırıda polis memur Aydın Aksoy yaralanmıştı.