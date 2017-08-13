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    Terör operasyonunda dikkat çeken ayrıntı

    Hürriyet Haber
    13 Ağustos 2017 - 13:21Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 13:30

    Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dün 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kullanılan bombaların üzerine, PKK'lı teröristler tarafından önceki gün Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adının yazılması dikkat çekti.

    Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 14.45'te Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Balkayalar Dağı'nda İHA ile tespit edilen 5 teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

    Terör operasyonunda dikkat çeken ayrıntı

    Haber7'nin haberine göre, terör operasyonunda kullanılan mühimmata ait fotoğraflar, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Bombaların üzerinde, "İyiki Varsın Eren Bülbül" yazdığı görüldü.

    Terör operasyonunda dikkat çeken ayrıntı

    Trabzon’un Maçka ilçesinde önceki gün güvenlik güçlerine yerlerini gösterdiği teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, 2 ay önce sosyal paylaşım sitesinden, ‘Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ mesajını paylaşmıştı. Eren'in şehit haberinin gelmesinin ardından sosyal medyada on binlerce kişi, ‘Eren iyi ki varsın’ mesajını yazmıştı.

    Terör operasyonunda dikkat çeken ayrıntı

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    Etiketler: Eren Bülbül , Şehit , TRABZON
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