Macaristan kotaya uymazsa AB’den çıkacak mı?

AVRUPA Adalet Divanı, 2015 yılında AB’nin aldığı ve üye ülkelerin Yunanistan ve İtalya’dan AB sınırlarına giren sığınmacıları belli bir kota içinde kabul etmesini zorunlu kılan kararına Slovakya ve Macaristan tarafından yapılan itirazı geçen hafta reddetmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, hükümetinin göçmen karşıtı politikasını değiştirmeyeceğini söylemişti. Orban, mahkeme yolunun kapanmasından sonra, AB’nin zorunlu sığınmacı kotası kararını değiştirmesi için çalışacağını da söyledi. Merkel, Berliner Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Macaristan’ın mahkeme kararını uygulamak zorunda olduğunu vurguladı.

AB’DEN AYRILMASI MI GEREKECEK

Bu durumun Macaristan’ın AB’den ayrılmasını mı gerektireceği sorusuna Merkel şu yanıtı verdi:

“Bir hükümetin Avrupa Adalet Divanı kararının kendisini ilgilendirmediğini söylemesi kabul edilemez. Bu, Avrupa’nın çok temel bir sorununu ilgilendiriyor. Çünkü bana göre Avrupa hukukun üstün olduğu bir bölgedir. Bu konuyu Ekim ayında Avrupa

Konseyi’nde görüşmemiz gerekecek.”

YÜZ BİNLERCE SIĞINMACI GELİNCE

Göçmen krizinin ağırlaştığı 2015 yılında Balkanlar, İtalya ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya yüz binlerce sığınmacının gelmesi üzerine AB, üyelerine zorunlu kotalar getirdi. Ancak sığınmacı sayısındaki düşüş, Orban gibi milliyetçi liderler üzerindeki kotaya uyma baskısını hafifletiyor. 2018’de seçime girecek olan Orban, sığınmacı karşıtı sert politikası nedeniyle ülkesinde destek topluyor.