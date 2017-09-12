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    Hürriyet >Dünya>Macaristan kotaya uymazsa AB’den çıkacak mı?

    Macaristan kotaya uymazsa AB’den çıkacak mı?

    Reuters
    12.09.2017 - 11:41 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 11:41

    Almanya Başbakanı Merkel, Macaristan’ın Avrupa Adalet Divanı’nın, AB üyesi ülkelere belirli sayıda mülteci alma zorunluluğu getiren kota kararını uygulamasını istedi.

    AVRUPA Adalet Divanı, 2015 yılında AB’nin aldığı ve üye ülkelerin Yunanistan ve İtalya’dan AB sınırlarına giren sığınmacıları belli bir kota içinde kabul etmesini zorunlu kılan kararına Slovakya ve Macaristan tarafından yapılan itirazı geçen hafta reddetmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, hükümetinin göçmen karşıtı politikasını değiştirmeyeceğini söylemişti. Orban, mahkeme yolunun kapanmasından sonra, AB’nin zorunlu sığınmacı kotası kararını değiştirmesi için çalışacağını da söyledi. Merkel, Berliner Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Macaristan’ın mahkeme kararını uygulamak zorunda olduğunu vurguladı.

    AB’DEN AYRILMASI MI GEREKECEK
    Bu durumun Macaristan’ın AB’den ayrılmasını mı gerektireceği sorusuna Merkel şu yanıtı verdi:
    “Bir hükümetin Avrupa Adalet Divanı kararının kendisini ilgilendirmediğini söylemesi kabul edilemez. Bu, Avrupa’nın çok temel bir sorununu ilgilendiriyor. Çünkü bana göre Avrupa hukukun üstün olduğu bir bölgedir. Bu konuyu Ekim ayında Avrupa
    Konseyi’nde görüşmemiz gerekecek.”

    YÜZ BİNLERCE SIĞINMACI GELİNCE
    Göçmen krizinin ağırlaştığı 2015 yılında Balkanlar, İtalya ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya yüz binlerce sığınmacının gelmesi üzerine AB, üyelerine zorunlu kotalar getirdi. Ancak sığınmacı sayısındaki düşüş, Orban gibi milliyetçi liderler üzerindeki kotaya uyma baskısını hafifletiyor. 2018’de seçime girecek olan Orban, sığınmacı karşıtı sert politikası nedeniyle ülkesinde destek topluyor.

     

    Etiketler: AB , kota , Macaristan , Mülteci
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