Macaristan ile Hollanda arasında kriz

MACAR Bakan Szijjarto, Hollanda’nın Budapeşte Büyükelçisi Gajus Scheltema’nın, Macaristan’da yayımlanan ‘168 ora’ isimli dergiye verdiği, “Araçlı saldırı her yerde olabilir ama bunların en çoğu Ortadoğu’da meydana geliyor. Ortadoğu’yu bombalamamız mı gerekiyor? Burada küreselleşmenin kaybedenlerinden oluşan bir grup aşırıcılık ve dini fanatizme yöneldi çünkü bu onlara güvenlik hissi veriyor. Macar hükümeti gibi aynı düşünce üzerinden düşman yaratıyorlar” şeklindeki demeci eleştirdi.

215 YILINDA BİLE BÖYLESİ OLMADI

Scheltema’nın açıklamalarının ‘çirkin ve kabul’ edilemez olduğunu belirten Szijjarto, “Büyükelçinin, Macar hükümeti ve teröristler arasında motivasyon ya da taktik açısından benzerlikler koymaya çalışmasını özellikle reddediyorum. En sert tartışmaların yaşandığı 2015 yılında bile hiç kimse böyle bir ithamda bulunmamıştı” dedi.

Szijjarto ayrıca Hollanda Büyükelçisi’nin ülkesine dönene kadar Dışişleri Bakanlığı’nda hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini söyledi.