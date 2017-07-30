LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuç tarihi

LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sonuçlarının açıklanması ardından tercih işlemleri de tamamlandı. 14 gün süren tercih işlemlerinin ardından hem öğrencilerin hem de en az onlar kadar heyecanlı olan veliler, LYS tercih sonuçlarına odaklandı. LYS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar hangi üniversiteye yerleştiğini görüntüleyebilecek ve ardından da üniversite kayıt işlemlerini tamamlayacak. Her sene olduğu gibi bu senede Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

LYS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milyonlarca üniversite adayının beklediği LYS tercih sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) erişime açılacak. Adaylar ‘Aday İşlemleri Sayfası’na T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi girerek tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.LYS tercih sonuçları (üniversite tercih sonuçları) adayların evlerine posta ile gönderilmeyecektir. Sonuçlar yalnızca ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Tercih sonuçlarına göre üniversite kazanan adaylar, 14 Ağustos 2017 tarihinde kayıt işlemlerini yaptırmaya başlayacak. 18 Ağustos 2017 tarihine kadar sürecek olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından öğrenciler tüm işlemlerini tamamlamış olacak ve üniversitede eğitim görmek için herhangi bir engel kalmayacak.