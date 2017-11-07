Lotoya ortak olmaktan son anda vazgeçti, 3 arkadaşı milyoner oldu!

ALMANYA’da üç işçinin kazandığı milyonlar konuşuluyor. Alman otomobil devi Volkswagen’in fabrikasında çalışan üç işçinin oynadığı lotoya milyonluk ikramiye çıktı. İşçilerden ikisi milyoner olunca çalıştıkları fabrikadan ayrıldı.

Fabrikanın basın sözcüsü de işçilere milyonluk ikramiyenin çıktığını ve iki şanslı işçinin fabrikayla bağını kopardığını doğruladı. Ancak üçüncü işçinin henüz istifasını sunmadığı belirtildi. İşçinin istifa edip etmeyeceği ya da tazminatını alıp almayacağı ise henüz belli değil.

GRUPTAN AYRILINCA İKRAMİYEYİ KAÇIRDI

Hessen eyaletindeki Volkswagen fabrikasında çalışan ve 50 yaşlarında olan dört işçi aslında ortak bir loto kuponu doldurdu. Ancak çekiliş yapılmadan kısa bir süre önce işçilerden biri ortak olmak istemediğini belirterek gruptan ayrıldı, parasını da geri aldı.

ARKADAŞLARINI UNUTMADILAR

Yapılan çekilişte milyoner olan 3 işçi ise oyundan son anda ayrılan arkadaşlarını unutmadı. Üç şanslı işçi, son anda ortaklıktan ayrılan arkadaşlarına teselli olarak yüz bin euro vererek vefalarını sundu.