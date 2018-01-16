TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğrencileri, ‘Liseliler Kardeşlerine Kodlama Öğretiyor’ projesi kapsamında okulda öğrenim gören anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ‘kodlama’ eğitimi veriyor.

Lise Kısmı Bilişim Teknolojileri Zümresi tarafından öğrencilerin takım çalışması, algoritma, analitik-algoritmik düşünme, kodlama ve problem çözme yeteneklerini artırmak amacıyla planlanan eğitimler, lise öğrencileri tarafından öğretmenlerin gözetiminde sürdürülüyor. Eğitimlerde çocuklar için geliştirilen açık kaynak kodlu yazılımlar ve robotik kodlama eğitim setinden yararlanılıyor. Eğitimlerde kendilerinden yaşça küçük öğrencilere programlama dillerinin renkli ve eğlenceli yapısını anlatan lise öğrencileri, onlara bir takım görevler vererek problem çözme ve bir probleme farklı çözüm yolları bulma yetenek ve çevikliğini kazandırmayı hedefliyor. Öğrenci merkezli yürütülen bu proje gerek öğrencilerden gerekse velilerden olumlu dönüş alıyor.