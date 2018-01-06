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    Liseliler için tiyatro festivali

    Hürriyet Eğitim
    06.01.2018 - 12:24 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da bulunan liselerin tiyatro grupları festivalde jüri karşısına çıkacak. Mayıs ayındaki etkinliğe başvurular 23 Mart’ta sona erecek.

    İSTEK Okulları, genç oyuncuları tiyatro festivalinde bir araya getirmeye hazırlanıyor. İstanbul’daki liselerin tiyatro grupları, yeteneklerini ‘İSTEK Dramafest’te sahneleyecek. Genç tiyatrocular, sinema ve tiyatro oyuncularından oluşan jüri karşısında oyunlarını sergileyecek, ödüllerini de sanatçıların elinden alacak. Festivalde sahnelenen oyunlar; en iyi oyun, en iyi dekor, en iyi kostüm, en iyi yönetmen, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi müzik, jüri özel ödülü ve mansiyon kategorilerinde değerlendirilecek. 15-22 Mayıs’ta yapılacak festivalin ödül töreni, 26 Mayıs’ta Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Festivale katılım için başvurular 23 Mart’ta sona erecek. Detaylı bilgi www.istek.k12.tr/dramafest adresinde.

    Etiketler: Lise , ÖĞRENCİ
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