Lise öğrencileri İngiltere yolcusu

Ortak geçmişimizde yer alan Harezmi, Ömer Hayyam, Uqlidisi, Biruni, Ebu’l Vefa, Sabit Bin Kurra gibi matematik dünyasının önemli isimlerinin hayatları ve Matematiğe kazandırdıklarını araştıran Özel Eskişehir Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri, hem İngilizce hem de Türkçe poster bildiriler hazırladı. Yaptıkları önemli araştırmalarla Keele Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Julius Kaplunov’un dikkatini çeken öğrenciler, aldıkları davetle üniversitenin akademik personeline ve öğrencilerine sunum yapacak.

ÖĞRENCİLERDEN DİKKAT ÇEKİCİ ÇALIŞMALAR

Bir grup öğrenci, 980 yıllarında Şam taraflarında yaşamış Uqlidisi’nin o dönemlerde yayınladığı bir kitabında görme engelliler için yaptığı çalışmaların yanı sıra yaklaşık 1000 yıl önce Biruni tarafından dünyanın yarıçapının nasıl bulduğunu gösteren poster bildiri hazırladı. Bir diğer grup ise, önemli matematikçiler arasında yer alan ve cebirin babası olarak kabul edilen, eserlerinde Avrupa’nın bilmediği ‘Sıfır’ı kullanıp cebir kelimesini matematiğe kazandıran Harezmi’nin 2’nci dereceden denklemlerin geometrik olarak nasıl çözüp kurallaştırdığı posterleştirdi. Posterler arasında bir diğer dikkat çekici çalışma ise, bilim dünyasını aydınlatacak olan Ebu’l Vefa’nın Pisagor ispatı göze çarpıyor. Bu ispatı yaklaşık bin yıl önce yapan Ebu’l Vefa’nın çalışmaları kanıtlarıyla birlikte poster olarak hazırlandı.

“BİLİM VE TEKNOLOJİDE SÖZ SAHİBİ OLMAYI HEDEFLEYEN GENÇLERLE İLERLİYORUZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji - Anadolu Lisesi Müdürü Dr. Canan Madenoğlu, “Bahçeşehir Koleji’nde, öğrenmenin daha ötesinde proje üretmeyi, bilim ve teknolojide söz sahibi olmayı hedefleyen gençlerle ilerliyoruz. Burada olmanın sağladığı donanımla öğrencilerimiz henüz hazırlık sınıfında üretiyorlar, düşünüyorlar ve bunları projeye dönüştürüyorlar. Bu projelerini de İngilizce olarak İngiltere’de Keele Üniversitesi’nde akademisyenlere sunacaklar” dedi.

“BİLİM İNSANLARININ MATEMATİK ALANINA KAZANDIRDIKLARI POSTER BİLDİRİLER HAZIRLANDI”

Kolejin Matematik Zümre Başkanı Emre İncekalan ise “4 aylık bir süreçte öğrenciler okulumuzun sağladığı olanaklarını kullanarak köklü geçmişimizde yer alan büyük bilim insanlarının matematik alanına kazandırdıklarının formül ve ispatlarını içeren poster bildiriler hazırladılar. Bu projeyi İngiltere Keele Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Julius Kaplunov’a ilettiğimizde projemizi çok beğenip, öğrencilerimize Mart ayının son haftasında poster sunumlarını yapmak üzere resmi davette bulundular” diye konuştu.

İngiltere’ye gidecek öğrenciler ise her biri yaptıkları çalışmaları anlatıp son derece heyecanlı ve mutlu olduklarını söylediler.