KYK yurt başvuru sonuçları o tarihte mi açıklanacak? İşte, beklenen tarih!

KYK yurt başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. Farklı kentlerde üniversite eğitimi alacak olan öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları, YURTKUR üzerinden neticelenecek. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 16-22 Ağustos tarihinde alınan KYK yurt başvurusu, 2 Eylül Cuma günü yerleştirme sonuçları ile adaylarla paylaşılmıştı. Bu yıl 14-20 Ağustos tarihinde gerçekleşen sonuçların, geçtiğimiz seneye oranla 31 Ağustos tarihinde adaylarla paylaşılması bekleniyor. YURTKUR konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin araya girmesi, sonuçların 5 Eylül itibariyle açıklanmasına neden olabilir.

TOPLAM BARINMA KAPASİTESİ 600 BİN

Türkiye genelinde birçok il ve ilçe merkezinde bulunan KYK yurtları, toplamda 600 bin öğrencinin barınmasına olanak sağlayabiliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu kayıtlarına geçen verilere göre bu yıl KYK yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrenci sayısı 368 bin 954 olarak açıklandı.

ÖĞRENCİ BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞU 11 KURUMDAN TEYİT EDİLİYOR

Öğrencilerden başvuru esnasında alınan bilgilerin doğruluğunu 11 ayrı kamu kurumundan teyit eden Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu kamu kuruluşlarından aldıkları bilgiyi başvuruların değerlendirmesinde kullanıyor. İlgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla öğrencilerin kimlik, öğrenim ve aile bilgileri, 10 milyonun üzerinde online işlem yapılarak inceleniyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL REKOR BAŞVURU OLMUŞTU

2016 yılında toplam 383 bin 538 öğrenciden başvuru alan Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu başvurulardan 364 bin 720'sini geçerli saydı. Değerlendirmeye tabi tutulan öğrencilerden 162 bin 599'u yurtlara yerleştirilirken, 202 bin 121 öğrenci ilk etapta yedek olarak belirlendi.

2 Eylül'de açıklanan yurt başvuru sonuçlarının ardından yedekte kalan öğrenciler için 9-17 ve 22 Eylül olmak üzere 3 yedek başvuru alındı.