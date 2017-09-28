KYK burs başvurusu ne zaman tarih belli mi?

KYK burs ve kredi başvurusu için öğrencilerin beklentisi devam ediyor. Farklı şehirlerde okuyan öğrencilerin barınma ihtiyacını gerçekleştirmesinin ardından maddi kaynak arayışları KYK burs başvurusu ile gerçekleşecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın dağıtacağı burslar, çeşitli kriterlere göre değişiklik gösterecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

KYK burs başvuru tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi yayımlanmadı. Tarih bilgisi paylaşıldığı anda haberimizin içerisine eklenecektir.

BURSU KİMLER ALABİLECEK?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLECEK?

Öğrencinin başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir. Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

BURS ALAN ÖĞRENCİLERİN BURSLARI HANGİ KOŞULLARDA KREDİYE DÖNER?

Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.



Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve aynı öğretim türünde bir daha burs verilmez. Ancak bursun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kredi verilebilir.



BURS VEREN KURUMLAR

- İTO



İstanbul Ticaret Odası da öğrencilere burs veren kurumlar arasında. İstanbul il sınırları içinde bulunan devlet üniversitelerinde öğrenim gören yükseköğrenim (lisans) öğrencileri (açıköğretim ve uzaktan öğretim hariç) ile vakıf üniversitelerine ÖSYM tarafından yüzde 100 burslu olarak yerleştirilen veya yüzde 100 şehit bursu ile öğrenim gören yükseköğrenim (lisans) öğrencilerine verilir. 24 Eylül’e kadar öğrenciler burs için başvurabilir.



Geçen yıl lisans öğrencilerine 500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 650 TL, doktora öğrencilerine 800 TL burs veren kurum, bu sene verilecek tutarları henüz belirlemedi.



- İSO



İstanbul Sanayi Odası Vakfı. 30 Eylül’e kadar başvurular kabul ediliyor. Üniversite öğrencileri için 350 lira burs ödemesi yapılıyor. T.C. vatandaşı olmak, başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engeli öğrencilere verilen burslar hariç), gelir düzeyi düşük olmak, ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak gibi şartlar aranıyor.



- SABANCI VAKFI



Sabancı Vakfı, 2017-2018 eğitim yılında da lisans ve ön lisans düzeyindeki 400 yeni üniversite öğrencisine burs desteği sağlıyor.

Son başvuru tarihi ise 13 Ekim. 43 yılda 44 bini aşkın öğrenciye burs desteği veren vakıf, bu yılki burs ödemelerini lisans öğrencileri için aylık 500 TL, ön lisans öğrencileri için aylık 230 TL olarak belirledi.



- TEKFEN Vakfı



Vakıf’a burs için son başvuru tarihi 24 Eylül. Tekfen Vakfı, 2017-2018 eğitim yılı itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyan 500 başarılı öğrenciye burs verecektir.



Başvurunun temel şartı, adayların ailelerinde en fazla kazanan kişinin yıllık brüt gelirinin maaş, ikramiye ve prim dahil (fazla mesai hariç) 63 bin 880 TL ve altında olduğunun belgelenmesidir.



Kamuya Açık Burs Fonu, Türkiye’nin en parlak fakat aynı zamanda maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere destek olmak içindir. T.C. vatandaşı olan ve burs tahsis kriterlerini yerine getiren 4 yıllık üniversite öğrencileri başvurabilir.



- TEV



Türk Eğitim Vakfı, 2017-2018 öğretim yılı burs başvuru tarihi: 5-30 Eylül. Aylık burs ücreti : 510 TL. Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak, malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak gibi şartlar aranıyor. Vakıf üniversitesi öğrencileri, açık öğretim öğrencileri, uzaktan öğretim öğrencileri burs için başvuru yapamıyor.



- ÇEV



Çağdaş Eğitim Vakfı bursu için 30 Eylül’e kadar başvuru hakkı bulunuyor.

Üniversite öğrencileri için; ara sınıflarda okuyan öğrencilerin alttan dersi olmaması, özel okullarda okuyan öğrencilerin %100 burslu olması, ilköğretim ve lise öğrencileri için karne not ortalamalarının 70 ve üzeri olması, bir üst sınıfa geçen öğrencilerin sınıf tekrarı, Ö.K.K ile ve sorumlu geçmemiş olması koşulu aranıyor.



- Anadolu Vakfı



Anadolu Vakfı’na burs başvurusu yapmak isteyenlerin 30 Eylül’e kadar zamanı bulunuyor. Yurt içindeki eğitim kurumlarında lisans seviyesinde, tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı öğrenciler burstan yararlanabilir. Vakıf yönetimi tarafından aksi duyurulmadıkça, yüksek lisans öğrenim bursu verilmemektedir. Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrenciler için burs imkanı bulunmamaktadır.



Öğrenci Bursları 9 ay süreli olup, Aralık ayı içinde bursiyerliği kesinleşen yeni bursiyerler için operasyonel işlemlerinin tamamlanmasının ardından gelen ilk ay olan Ocak ayından başlamak üzere 375 TL aylık olarak ödeniyor.