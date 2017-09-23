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    Kuzey Irak ve Van'a hava harekatı 

    Murat VAROL (DHA)
    23.09.2017 - 10:37 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 10:38

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK hedeflerine ve Van Gürpınar Faraşin Yaylası bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.  Kuzey Irak'taki PKK'ya ait  silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilirken  Van Gürpınar Faraşin Yaylası bölgesinde 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

    Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.  Bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

    FARAŞİN YAYLASI'NDA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ 

    Van Gürpınar Faraşin Yaylası bölgesinde devam eden hava destekli operasyon kapsamında birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

    Etiketler: kuzey ırak , Van , hava harekatı
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