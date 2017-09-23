Kuzey Irak ve Van'a hava harekatı 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK hedeflerine ve Van Gürpınar Faraşin Yaylası bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. Kuzey Irak'taki PKK'ya ait silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilirken Van Gürpınar Faraşin Yaylası bölgesinde 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi. FARAŞİN YAYLASI'NDA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ Van Gürpınar Faraşin Yaylası bölgesinde devam eden hava destekli operasyon kapsamında birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.