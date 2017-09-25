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    Kuzey Irak referandum sonuçları ne çıktı?

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 19:01 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 19:11

    Kuzey Irak referandum sonuçlarına ilişkin son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Peki, Kuzey Irak referandumu sonuçları ne çıktı?

    IRAK'taki bağımsız Kürdistan referandumu yapıldı. Şimdi sıra Kürt referandumu sonuçlarında. Dünyanın merakla beklediği Kuzey Irak referandumu sonuçları Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak. Oy verme işlemi saat 18.00'de sona erdi.

    REFERANDUM İSTATİSTİKLERİ

    Erbil'de 1 milyon 200.000, Süleymaniye'de 1 milyon 280.000, Kerkük'te 750.000, Duhok'ta 800.000, Musul’da ise 750.000 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Oy verme işlemi 18.00'de sona erdi, kesin olmayan sonuçların 21.00 civarı açıklanması bekleniyor.

    Öte yandan Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi'nin başını çektiği bazı Türkmen gruplar seçimleri boykot ediyor.

    12 BİN NOKTADA OY VERİLDİ

    7 bini IKBY içinde, 5 bini de tartışmalı bölgelerde olmak üzere 12 bin noktada kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlandı.

    AÇIKÇA DESTEKLEYEN TEK ÜLKE

    Bağımsızlık referandumuna açıkça destek veren tek ülke ise İsrail. Referanduma karşı ilk somut hamle ise İran'dan gelmişti. İran, Kuzey Irak'a uçuşları durdurdu, hava sahasını bölgesel yönetimin uçaklarına kapattığını duyurdu.

    Etiketler: kuzey ırak , referandum , barzani , son dakika , kuzey ırak referandum sonuçları
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