Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor?

Kurban Bayramı için kısa bir süre kaldı, tarih araştırmaları hız kazandı. Kurban Bayramı ayın kaçında diye sorgulayan yüz binlerce kişi konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyorlar. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar bayramın hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle birlikte Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ayın kaçında?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

26-27 Ağustos - Hafta sonu tatili

28 Ağustos Pazartesi - Bakanlar Kurulu idari izin kararı

29 Ağustos Salı - Bakanlar Kurulu idari izin kararı

30 Ağustos Çarşamba - Zafer Bayramı (tam gün resmi tatil)

31 Ağustos Perşembe - Kurban Bayramı Arefesi (kamu çalışanlarına tam gün resmi tatil)

1 Eylül 2017 Cuma - Kurban Bayramı 1. gün (tam gün resmi tatil)

2 Eylül 2017 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. gün (tam gün resmi tatil)

3 Eylül 2017 Pazar - Kurban Bayramı 3. gün (tam gün resmi tatil)

4 Eylül 2017 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün (tam gün resmi tatil)

Hükümetin kararıyla önümüzdeki Kurban Bayramı'nda kamu çalışanları 10 gün tatil yapacak ve bayramın dışındaki günlerde de idari izinli sayılacak. Bu durum özel sektör çalışanlarını da heyecanlandırıyor ama konunun onlarla direkt ilgisi yok. Özel sektör çalışanları memurların idari izinli sayıldıkları 28-29 Ağustos'ta tam gün 31 Ağustos'ta ise yarım gün çalışmak durumunda. Peki bunun başka bir yolu yok mu? Elbette var.

İsteyen özel sektör firmaları aynen kamuda olduğu gibi çalışanlarına idari izin vererek 10 gün tatil yaptırabilir. Bu durum tamamen firmanın kararına bağlı. Fakat çalışanlar açısından bir tehlike söz konusu. Bazı firmalar bu idari izin verdikleri 2.5 günü maaştan kesmeye kalkabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor.

Öncelikle belirtelim bu izinler çalışanların yıllık izin haklarından düşülemiyor, maaştan da kesilemiyor. Yani 10 gün tatil izni verilen bir özel sektör çalışanı ay sonunda maaşını tam alacak.

PTT'DEN KURBANA ÖZEL ÜCRETSİZ TEBRİK KARTI

PTT AŞ tarafından Kurban Bayramı'na özel 1 milyon tebrik kartı ücretsiz dağıtılacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, şirkete verilen hizmetlerin vatandaşlar tarafından bilinirlik ve tercih edilme oranının arttırılması amacıyla 2017 yılı Kurban Bayramı'na özel tebrik kartı kampanyası düzenlendiği belirtilerek, kampanyaya özel 1 milyon tebrik kartının iş yerlerinden ücretsiz dağıtılacağını ifade edildi.

Ayrıca, tüm özel günlerde olduğu gibi Kurban Bayramı dolayısıyla da 24, 25, 28, 29 ve 31 Ağustos'ta posta kargosu ve APS kurye yurtiçi gönderilerine yüzde 25 indirim uygulanacağı vurgulanan açıklamada, herhangi bir indirimden faydalanan gönderilere ayrıca bu indirimin uygulanmayacağı kaydedildi.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2017 kurbanlık piyasasını merak eden vatandaşlar için açıklamalar gelmeye başladı. Diyanet Vakfı, Kızılay, Mehmetçik Vakfı gibi kurumlar da vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini duyurdu. Öte yandan Kırmızı et üreticileri de büyükbaş kurbanlık fiyatlarıyla ilgili detayları paylaştı.

TÜKETBİR Başkanı Tunç, yurt dışından karkas et ve canlı hayvan ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin kararnamenin üreticide paniğe yol açtığına işaret ederek, bu durumun canlı hayvan karkas kesim kilogram fiyatlarını 2 lira düşürerek ortalama 26 liraya getirdiğini aktardı.Tunç, söz konusu düşüşün kurbanlık fiyatlarına da yansıdığını vurgulayarak, "Büyükbaş kurbanlık hayvanların kilogram fiyatı şu an yeri ve et randımanına göre 18-20 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

Hayvanların kurban pazarlarına naklinin başladığına dikkati çeken Tunç, "Bununla ilgili kurban kesecek vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok. Türkiye'de kurbanlık hayvan varlığında sıkıntı yok, yeterinden fazla kurbanlık var. Üretici elindeki hayvanını 'tutayım piyasaya sürmeyeyim' mantığında değil. Çünkü bu hayvanları Kurban Bayramı için özel besliyorlar. Bu hayvanları Kurban Bayramı'nda satmazsa o zamanki rakamın 2 bin lira aşağısına kestirmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Kurban Bayramı öncesinde fırsatçılık yapılarak taşıma maliyetlerinin artırıldığını belirten Tunç, bunun da üreticilerin maliyetlerini yükselttiğini söyledi. Bazı satıcıların hayvanların ağırlıklarını fazla göstermek için gece yem vermediklerini, bunun yerine sabah su içirdiklerini öne süren Tunç, kurbanlık hayvan alacakların bu hileden kaçınması için hayvanı öğlen tarttırmalarını önerdi. "Fahiş kar hırsıyla tüketiciyi zarara uğratmayın"

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Derneği Başkanı Ahmet Yücesan ise İstanbul'a bir süre sonra kurbanlıkların getirilmeye başlanacağını dile getirerek, kurban kesecek vatandaşları acele etmemeleri konusunda uyardı.

Yücesan, Türkiye'de fazlasıyla kurbanlık hayvan bulunduğunu belirterek, "Geçen sene kurbanlık hayvanın kilogram fiyatı 17,5-18 lira arasındaydı. Dolayısıyla fiyatlarda geçen yıla göre çok fazla değişim olmayacak. Büyükbaş hayvanın kilogramının satışının 18 liradan başlamasını bekliyoruz." dedi. Üreticileri fırsatçılık yapmamaları konusunda uyaran Yücesan, "Lütfen fahiş kar kazanma hırsıyla sektörü ve tüketiciyi zarara uğratmayın. Hükümetin elinde ciddi anlamda canlı hayvan ithalat yetkisi var. Aynı zamanda özel kuruluşlara da bu yetkiyi verebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.