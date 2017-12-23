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    Kudüs teşekkürü

    ANKARA
    23.12.2017 - 01:35 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştü.

    Görüşmede, ikili konular ve bölgesel meseleler konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde gerek BM Genel Kurulu’nda Kudüs konusunda sunulan karar tasarılarına desteklerinden dolayı Putin’e teşekkür etti. Görüşmede, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan kararla, ABD’nin Kudüs konusundaki beyanının gayri hukukiliğinin ortaya konulmasının memnuniyet verici olduğu vurgulandı. İki lider, bölgenin barış ve istikrarı açısından da büyük önem taşıyan Kudüs konusunda BM kararlarına ve uluslararası hukuka bağlı kalınmasının önemine dikkati çektiler. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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