KTÜ'ye 23 akademisyen alınacak

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesine 5, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 3, Tıp, Eczacılık ve Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerine ise 1'er profesör alınacak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 1 doçent ve 2 yardımcı doçent, Turizm ve Otelcilik ile Vakfıkebir Meslek yüksekokullarında 2'şer, Sürmene Deniz Bilimleri, Tıp, Mühendislik ve İlahiyat fakülteleri ile Trabzon Meslek Yüksekokulunda ise 1'er yardımcı doçent görevlendirilecek.

Tüm kadrolar için başvurular 19 Ekim'e kadar yapılabilecek.