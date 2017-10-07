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    Hürriyet >Eğitim>KTÜ'ye 23 akademisyen alınacak

    KTÜ'ye 23 akademisyen alınacak

    AA
    07.10.2017 - 15:42 | Son Güncelleme:

    Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne (KTÜ), 11'i profesör olmak üzere 23 akademisyen alınacağı bildirildi.

    KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesine 5, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 3, Tıp, Eczacılık ve Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerine ise 1'er profesör alınacak.     

    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 1 doçent ve 2 yardımcı doçent, Turizm ve Otelcilik ile Vakfıkebir Meslek yüksekokullarında 2'şer, Sürmene Deniz Bilimleri, Tıp, Mühendislik ve İlahiyat fakülteleri ile Trabzon Meslek Yüksekokulunda ise 1'er yardımcı doçent görevlendirilecek.     

    Tüm kadrolar için başvurular 19 Ekim'e kadar yapılabilecek.     

     

     

     

     

    Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesi , akademisyen , profesör
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