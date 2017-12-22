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    Meclis'te yılbaşı tatili krizi

    TURAN YILMAZ/ANKARA
    22.12.2017 - 15:21 | Son Güncelleme:

    AK Parti’nin Meclis’i fiilen 9 Ocak’a kadar tatile sokma kararı üzerine yapılan oylamaya toplantı yeter sayısı olan 184 vekilden daha az vekil katıldı. Tartışma, tatil kararının iptalini de gündeme getirebilecek krize döndü.

    Fotoğraflar Selahattin SÖNMEZ

    Mecliste yılbaşı tatili kriziBütçenin final oturumu için kürsüye çıkan TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yönettiği oturumda, AK Parti’nin tatil kararına ilişkin grup önerisinin yapılan oylamasında, AK Parti kabul, CHP ve HDP ret, MHP ise çekimser oy kullandı. Kahraman, ilk oylamanın sonucunu, “kabul edildi” diye ilan ederken, bu karara, CHP ve HDP’den ret oylarının daha fazla olduğu itirazı geldi. 

    BİRİ 62, BİRİ 64 SAYDI

    Kahraman bunun üzerine ikinci kez oylama yaptırdı ve iki divan katibinden de el kaldırarak kullanılan kabul ve ret oylarını saymalarını istedi. Bu oylamada iki katip üyeden biri ret oylarını 62, diğeri 64, kabul oylarını da 81 ve 82 olarak saydı. Kahraman bunun üzerine bir kez daha önergenin kabul edildiğini açıkladı.

    ANAYASA'YA AYKIRI

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kahraman’ın ilan ettiği kabul ve ret sayılarının toplantı yeter sayısı için gerekli 184’ün altında olduğunu belirterek, “bu şekilde karar alınamaz, bu anayasa aykırı olur” dedi. Kahraman toplantı yeter sayısı olduğu için oturumu açtığını belirterek, oylama sonucunda bir sorun olmadığını söylerken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, oylama sonucu işlemin tamamlandığını, ancak istenirse, dört grup başkanvekilinin altına imza koyacağı yeni bir danışma kurulu kararıyla önergelerindeki tatil kararını geri çekebileceklerini söyledi. 

    Kahraman da bunun üzerine grup başkanvekillerini, krizi çözmek için odasına çağırdı. Meclis’in “yılbaşı” tatiline girip girmeyeceği tartışmalarını noktalayacak bu görüşme şu anda bu sürüyor. 

     Mecliste yılbaşı tatili krizi

     

     

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