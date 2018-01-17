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    Kritik MGK toplantısı başladı

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 15:30 | Son Güncelleme:

    Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Masada, 'Afrin operasyonu' ve 'OHAL'in uzatılması' olmak üzere iki kritik başlık olacak. 

    Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ocak ayı olağan toplantısının en önemli gündem maddesi Afrin operasyonu olacak. 19 Ocak'ta sona erecek OHAL'in uzatılması yönündeki tavsiye kararı da bugünkü toplantının ana gündem maddeleri arasında yerini alıyor. MGK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda OHAL'in uzatılması yönünde karar verilecek. 21 Temmuz'da ilan edilen OHAL, böylelikle 6. kez uzatılmış olacak. 

    Etiketler: toplantı
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