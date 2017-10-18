Kredi kartı kullanırken bunlara dikkat!

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda güvenli kredi kartı kullanımı için dikkat etmeniz gereken noktalar anlatılıyor.

ŞİFREMİ NASIL KORURUM?

Evinizin anahtarı neyse, kartlarınızın şifresi de odur. Bu nedenle kolay tahmin edilemeyecek şifreler belirlemelisiniz. Doğum tarihi, takımınızın kuruluş tarihi gibi şifrelerden uzak durun. ATM ve POS cihazlarına şifrenizi girerken kimseye göstermemeli ve ATM dolandırıcılıklarına (kameralı sistemlere) karşı da dikkatli olmalısınız.

Online işlemlerde kullanacağınız şifrenizi oluştururken hem harf hem rakam içeren şifreler belirlemenizde fayda var.

ATM KARTI ALDI, NE YAPMALIYIM?

ATM’den para çekerken kartın içeride kalması sık olmasa da yaşanabilen bir durum. Böyle bir durumla karşılaştığınızda bankamatiğin başından ayrılmadan ilgili bankanın çağrı merkezini aramalı ve kartı kullanıma kapatmalısınız. Bu esnada dışarıdan gelebilecek yardım tekliflerine kapalı olmanızı tavsiye ederiz çünkü bu noktada banka personeli dışında yardımcı olabilecek kimse yoktur.

İNTERNET’TE KART BİLGİLERİMİ GİRERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Allışveriş yaptığınız sitenin “https” bağlantılı bir site olduğundan ve “ssl” güvenlik sertifikası olduğundan emin olmalısınız. Güvenmediğiniz sitelerden alışveriş yapmayarak ve e-posta yoluyla kart bilgisi ya da şifre talep eden firmalara da itimat etmeyerek kendinizi koruyabilirsiniz.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞİN EN GÜVENLİ YOLU NEDİR?

İnternetten alışveriş yaparken en sağlıklı yöntem “sanal kart” kullanmaktır. Bu sayede sadece yaptığınız yükleme kadar harcama yaparsınız. Hharcamalarınızı da asıl kartta kalan limitten takip edebilirsiniz.

İnternette güvenli alışveriş için 3D ödeme seçeneğini de aktif edebilirsiniz. Bu, ödeme işleminde, cep telefonunuza gelen bir doğrulama kodu ile fazladan bir güvenlik adımı eklenmesi anlamına gelmektedir. Telefonunuza gelen kodu ilgili forma girmediğiniz sürece ödeme gerçekleşmez. Bu seçenek için bankanız ile görüşebilirsiniz.

BANKA UYGULAMALARINA DİKKAT!

Son olarak akıllı telefonunuza indireceğiniz uygulamanın resmi kaynağın uygulaması olup olmadığına dikkat edin. Hesaplarınız ve kartlarınız ile ilgili bilgilerin 3.şahısların eline geçmesi sizi ciddi zararlara uğratabilir.

Yine de bir şifre kaptırma, kart çaldırma ya da dolandırılma durumu ile karşı karşıya kalırsanız doğrudan bankanız ile görüşmeli ve ardından eğer gerek varsa hukuki süreci başlatmalısınız. Alınacak en kolay tedbir ise belirli aralıklarla şifreleri değiştirmek ve yalnızca güvenli ağlardan alışveriş yapmaktır.