KOBİ’lerin e-ticarete geçişi ekonominin itici gücü olacak

Mastercard’ın ERA Research & Consultancy ile birlikte gerçekleştirdiği ve 12 ilde 401 KOBİ yetkilisiyle yapılan görüşmeleri kapsayan araştırma, KOBİ’lerin banka ve finansal ürün kullanımlarına, teknolojik ve finansal konular ile birlikte ödeme sistemlerine yönelik tutumlarını ortaya koyuyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye’deki firmaların yüzde 99,9’u KOBİ olarak tanımlanıyor. KOBİ’lerin ülke ihracatındaki payı ise yüzde 59,6. Bununla birlikte e-ticaret sayesinde e-ihracat Türkiye’de KOBİ’lerin önünde önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığı pek çok araştırma ve rapor tarafından ortaya konuluyor. Gelişen lojistik sektörü sayesinde başta Çin olmak üzere pek çok ülke e-ihracat ile uluslararası menzilini geliştirirken, Türkiye’nin geleneksel ihracat menzili ise daralmış durumda. Uzmanlar, uluslararası ticaretten pay almanın en önemli yolunun ise uluslararası e-ticaretten geçtiğini belirtiyor.

Yapılan araştırmalara göre, dünyada e-ticaretin perakendeden aldığı pay yüzde 8,5 iken, Türkiye’de ise bu oran 2016 yılı itibariyle yüzde 3,5. Bu rakamın yükselmesi için yürütülen pek çok çalışma olsa da Türkiye’de e-ticaretin mevcut gelişme hızı uluslararası büyüme ile kıyaslandığında yetersiz kalıyor.

Ancak bununla birlikte, Mastercard’ın araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de 3 KOBİ’den biri 2 yıl içerisinde e-ticarete geçmeyi planlıyor. KOBİ’lerin e-ticarete geçişi ile birlikte e-ihracatın da gelişeceğini belirten uzmanlar, bu katkının Türkiye’nin ihracat rakamlarının yukarı doğru büyümesinde oldukça olumlu etki edeceğini belirtiyor.

KOBİ’lerin teknoloji ile sınavı

Araştırma sonuçlarına göre, 5 KOBİ’den 4’ü bilgisayarı aktif olarak kullanırken, yaklaşık 3 KOBİ’den birinde ise en az iki adet bilgisayar bulunuyor. Bilgisayar bulunan şirketlerin hemen hepsinin internet bağlantısı, dolayısıyla dijital hizmetlere erişimi var ve bu durum KOBİ’lerin dijital dönüşüme yatkınlıkları için umut verici olsa da yarıya yakını, mesajlaşmak, yazılı bilgi almak ya da telefonla konuşmak yerine yüz yüze hizmet almayı, fiziksel bir iletişim kurmayı tercih ediyor. Her 10 KOBİ’den 1’i ise teknolojinin şirketlerini geliştireceğini düşünüyor. Teknolojiye daha yavaş adapte olan üçte ikilik kesimin ise teknolojiye güvenmesini sağlayacak aksiyonlara ve iletişime gerek duyuluyor.













İnternet kullanan teknoloji sever KOBİ’lerin yarısının internete ya cep telefonundan ya da tabletinden girdiğinin tespit edildiği araştırmada, her 10 KOBİ’den 4’ünün hem bilgisayarından hem de cep telefonu ya da tabletinden internete giriş yaptığı ortaya çıktı. Bunun yanı sıra 100 KOBİ’den 23’ü kendi şirketine özel yazılım kullanıyor. Mastercard bu sonuçları mobil uygulamalar ve mobil ödeme çözümlerinin kullanımı açısından KOBİ’lerle yapılabilecek iş birliklerinin habercisi olarak nitelendiriyor. KOBİ’lerin oldukça küçük bir kısmı ise internete girmiyor.

KOBİ’ler teknolojiye karşı olumlu

KOBİ’lerin yarıya yakını ise 2 yıl içinde çalışan sayısını artırmayı, yeni tesis veya şube açmayı planlıyor. 10 KOBİ’nin 7’si internet bankacılığını kullanıyor ve yine aynı oranda KOBİ, POS cihazı sahibi. Cep telefonu ya da tablet kullanan KOBİ’lerin tamamı ise bankacılık, ulaşım ya da müzik uygulamalarını indirip kullanırken, sosyal medyada da varlık gösteriyorlar. Bu sonuçlar, dijital dönüşümün KOBİ’lerin de kapısını çaldığının habercisi.

Facebook en popüler sosyal ağ

KOBİ yetkilileri arasında en popüler sosyal medya mecrası ise Facebook. Görüşme yapılan her 5 KOBİ’den 4’ü aktif olarak Facebook kullanırken, 3’ü ise Instagram kullanıcısı. İş hayatına yönelik en etkili sosyal ağlardan biri olan LinkedIn ise KOBİ’ler arasında pek popüler değil. Sonuçlara göre, sosyal mecralarda daha fazla varlık göstererek müşterileriyle etkileşimde bulunabileceklerini ya da bu mecralara entegre olan ürünleri kullanarak işlemlerini geliştirebileceklerini görmeleri ise KOBİ’lerin sosyal medyaya olan ilgilerini artıracak fırsatlar olarak değerlendiriliyor.