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    KKTC lideri Denktaş vefatının 6’ncı yıldönümünde anıldı

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    14.01.2018 - 00:47 | Son Güncelleme:

    KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) efsanevi lideri Rauf Denktaş vefatının 6’ncı yılında Kuzey Kıbrıs’ta törenlerle anıldı.

    Denktaş anısına camilerde mevlit okunurken, Lefkoşa’da TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı) anıtında devlet erkânı anma töreni düzenledi. Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ise, duygu dolu bir mesaj yayınlayarak, Kıbrıs Türk halkının Denktaş’a ve kurduğu devlete sahip çıktığını söyledi. 13 Ocak 2012 tarihinde 88 yaşında hayatını kaybeden Rauf Denktaş anısına KKTC’de bir dizi etkinlik düzenlendi.

    ‘İÇİN RAHAT OLSUN BABA’

    KKTC siyasetinde Denktaş soyadını devam ettiren oğlu, Demokrat Parti lideri Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından yayınladığı duygu dolu mesajı ile paylaşımı KKTC ölçeğinde binlerce paylaşıma yol açtı. Mesajına, “İçin rahat olsun baba” başlığı atan Denktaş şunları kaleme aldı: “Bugün eğer farklı düşünen insanlar, bu ülkenin eğitimini, sağlığını, ekonomisini hangimiz daha iyi yönetebiliriz diye seçimlere girebiliyorsa, yaşadığımız topraklarda halkımız için en iyisini gerçekleştirme şansımız varsa, bunun adı egemenliktir... Eğer bugün kendi dilimizde iletişim kurabiliyorsak, çocuklarımızı yetiştirebiliyorsak, kendi inancımızı özgürce yaşayabiliyorsak, bunun adı bağımsızlıktır...”

    Etiketler: gazetehaberleri
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