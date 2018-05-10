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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
DOĞAN HIZLAN dhizlan@hurriyet.com.tr
10.05.2018 - 16:56, Son Güncelleme:

Zeki Müren’le Antalya sohbetlerimiz

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Zeki Müren’le Antalya sohbetlerimiz

Yıllar önce bir iş için Antalya’ya gitmiştim. Zeki Müren de o sıralarda Antalya’da yaşıyordu. Akşamüstleri buluşur uzun uzun sohbet ederdik.

Zeki Müren’le ne zaman ne vesileyle tanıştığımı tam olarak anımsamıyorum. Ama İstanbul’dan tanışıyorduk.
Uzun süre aynı ortamda bulunmamız Antalya’da oldu.
Hürriyet’in bir toplantısı için gitmiştim. Zek Müren o yıllarda Antalya’da yaşıyordu.
Ben Derya Motel’de havuz kenarında bir odada kalıyordum. Antalya’da şimdiki gibi çok lüks oteller yoktu.
Zeki Müren de akşamüstü gelir, birlikte onun odasının önündeki balkonda çay içerdik.
O sadece ıhlamur ve çay içerdi. Yazın sıcağında bile ağzına soğuk bir şey koymazdı. Dondurma falan yemezdi. Nedenini sorduğumda, bir ay sonra İzmir’de fuarda bir dizi konser vereceğini söyledi. Sesine son derece dikkat ederdi.
O da benim gibi, akşamüstleri sıkılırdı. Aşktan, akşam üstünden konuşurken birden, ‘Bir Dost Bulamadım Gün Akşam Oldu’yu söylemeye başladı. Ardından da sevdiği bir kaç şarkıdan ses alıştırmaları yaptı.
Aşkın bitişini şöyle özetlemişti:
“Sabahleyin uyandığında yanındaki sevgiliye çok terlemişsin dediğin gün aşk bitmiştir.”
Bu söz bana bir halk şairinin sözünü çağrıştırdı. Nice zorluklardan sonra, aşığına kavuşunca ne diyor biliyor musunuz?
“Zülfün zülfün dediğim meğer saçının teli imiş.”
Konsere hazırlanma sorumluluğu beni etkilemişti.
Daha sonra çok sevdiğim, besteci rahmetli Yusuf Nalkesen’le onun Caddebostan Gazinosu’ndaki konserine gittim.
Kulise gelenlerle sohbetleri zekice yapılmış esprilerle süslüydü. Zalim bir ironisi vardı. Nalkesen’in ‘O ağacın altı’ şarkısı meşhurdu, hemen hemen bütün solistler söylüyordu. Kuliste şarkının nasıl söyleneceğini göstermişti.
Ayrıca o günlerde de Hürriyet’te aynı başlıkla o bestenin romanı yayınlanıyordu.
Hangi şarkıyı istediğimi sorduğunda, seçimi ona bıraktım.
Sahneye çıktı, söyleyeceği şarkıyı bana adadığını belirtti ve başladı:
“Sen kimseyi sevemezsin sevmeyeceksin” şarkısıydı söylediği. Sanırım Antalya’daki konuşmalarımız onda bu izi bırakmıştı.
Daha sonra, Hürriyet’in düzenlediği, Boğaz Köprüsü temalı başlıklı beste yarışmasında da aynı jüride görev yapmıştık.
Yan yana oturduğumuz jüri toplantısı sırasında kulağıma diğer jüri üyeleri hakkında fısıltı halinde yaptığı esprilere katıla katıla gülmüştüm.
Tabii kimse anlam verememişti bu bu ani gülme krizlerime.
Yazının amacına geldi sıra.
Zeki Müren’in radyo kayıtlarını, albümlerini mutlaka dinleyin.

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