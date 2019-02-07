Talât Sait Halman Çeviri Ödülü sahiplerini buldu
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2014 yılında kaybettiğimiz Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ve bu yıla özel Ahmet Cemal’in anısına verilen Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve seçici kurul üyelerinin katıldığı bir törenle sahiplerine takdim edildi.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen 20 bin TL değerindeki Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ve bir kereye mahsus verilen 10 TL değerindeki Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü’nün sahipleri Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan tarafından açıklandı.
Törende ilk olarak 2017’de kaybettiğimiz yazar ve çevirmen Ahmet Cemal’in anısına verilen Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü takdim edildi. Juniçiro Tanizaki’nin Bir Kedi, Bir Adam, İki Kadın adlı romanını Japonca aslından Türkçeye çeviren Sinan Ceylan ve José Eduardo Agualusa’nın Unutmanın Genel Teorisi adlı romanını Portekizce aslından Türkçeye çeviren Sevcan Şahin’e sunuldu. 2018 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ise Alberto Manguel’in Dönüş adlı novellasını İngilizce aslından Türkçeye çeviren Ülker İnce’ye İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülten Eczacıbaşı tarafından takdim edildi.
Ülker İnce yaptığı konuşmada “Bu ödülün Talat Sait Halman’ın adını taşıması benim için bir kez daha ödülü değerli kılıyor. Çünkü Talat Sait Halman gerçekten de samimi bir biçimde hayatını kültüre ve sanata adamış bir insandı. Bu yönüyle benim için cumhuriyet ülküsünün bir simgesiydi,” dedi.
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