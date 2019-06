Sıcak yaza serin kitaplar

METİN CELÂL / eleştirmen

“Tatilde kitap okunur” diyenlerdenim. En uzun ve verimli kitap okuma zamanları tatilde sağlanabildiği için, zaman ayırmak, dikkat vermek ve keyfini çıkarmak istediğim kitapları tatil için ayırıyorum. Tatilde roman okunur. Bu yılın tatil romanı da Çağdaş Latin Amerika edebiyatının büyük ustalarından Roberto Bolano’nun genç olmak, şair olmak, sürgünde Latin Amerikalı olmak, yaşamak ve ölmek gibi konuları akıcı bir dille ele aldığı başyapıtı ‘Vahşi Hafiyeler’i (Can Yayınları). Tatilde polisiye okunur. Peyami Safa’nın Server Bedi adıyla yazdığı Cingöz Recai serisi polisiyenin duayen eleştirmeni Erol Üyepazarcı ve Seval Şahin gibi polisiyeye gönül vermiş akademisyenlerin çabalarıyla tam ve sansürsüz biçimde yeniden yayımlandı. Dizinin son kitabı ‘Kral Faruk’un Elmasları Peşinde’ (Ötüken Neşriyat) Cingöz Recai’nin son maceralarından ve sürükleyici bir polisiye.

Tatilde şiir okunur. Furuğ Ferruhzad modern İran şiirinin en önemli isimlerinden ve Türkiye’de de çok sevilen büyük bir şair. 32 yaşında ölmesine rağmen belleklerden silinmeyen şiirler yazmış. Furuğ Ferruhzad’ın toplu şiirleri ‘Rüzgâr Bizi Götürecek’ (YKY) adıyla Makbule Aras Eivazi’nin Farsça çevirileri ile yayımlandı. Büyük bir şairi tüm şiirleriyle tanımak için iyi bir kaynak.



GÜLDEN ÖKTEM / Milliyet Kitap editörü

Tarihi Kırıntılar, Barış Bıçakçı, İletişim Yayınları: Barış Bıçakçı’nın dokuzuncu romanında kitabın başkarakteri Can ile Türkiye’nin yakın tarihinin kırıntılarını toplarken edebiyatın, şiirin ve estetiğin duraklarına uğruyoruz. Hâlâ okumadıysanız yaz listelerinizde ilk sıranızda olmalı...

Flanöz, Lauren Elkin, Nebula: Elkin’in ‘Şehirde Yürüyen Kadınlar’ altbaşlığını taşıyan kitabı, yaz günlerinde henüz tatile çıkamayanları Paris, New York, Tokyo, Venedik ve Londra’nın sokaklarında George Sand, Virginia Woolf, Jean Rhys, Agnès Varda, Sophie Calle, Martha Gellhorn ve Joan Didion’nun aralarında olduğu flanözlerin ayak izlerini takip ederek yürümeye davet ediyor.

İlkbahar, Karl Ove Knausgaard, MonoKL: Yazarın hayatını anlattığı dört ciltlik ‘Kavgam’ serisi kimileri tarafından sevilirken bazı okurların tepkisini çekmişti. Kimi eleştirmenler tarafından ise otobiyografik roman konusunda bir dâhi olarak gösterilen Knausgaard’ın yeni serisi ‘Mevsimler’in ilk iki cildi Türkçede. ‘İlkbahar, bunlardan son yayımlananı...



DOĞAN HIZLAN / eleştirmen

Nâzım Hikmet’in Yolculuğu, Haluk Oral, İş Kültür: Nâzım Hikmet’in hayatı hakkında yeni ve ilginç bilgiler edineceksiniz.

Kral Faruk’un Elmasları Peşinde, Server Bedi, Ötüken Neşriyat: Polisiye meraklıları türün Türkiye’de, Peyami Safa’nın takma adla yazdığı ilk örneklerini severek okuyacaklardır.

İstanbul Kazan Ben Kepçe, Sermet Muhtar Alus, Kırmızı Kedi: Eski İstanbul’u sokak sokak, semt semt gezmek isteyenler için...



SİBEL ORAL / K24 editörü

Su Kürü, Sophie Mackintosh, Can Yayınları: Ürkütücü bir atmosferde kadın ve erkek ilişkileri üzerine aynı ürkütücülükte kurgulanmış bir anlatım, çok başarılı bir ilk roman.

Bağlar, Domenico Starnone, Yüz Kitap: Evliliğin, sadakatsizliğin, baskının ve tüm bunların ortasında çocuk olmanın ama en çok da aile kurumunun kara kutusunu açan iyi bir roman.

Hayat Boyu Klasikler, Nuccio Ordine, Leyla Tonguç Basmacı, Alfa Yayıncılık: Edebiyat klasikleri üzerine yazılmış en mütevazı, en kısa ve zihin açıcı kitaplardan biri bu kitap olabilir.



ELİF TANRIYAR / Kitapsever Genel Yayın Yönetmeni

Bence Katil Öldürdü/Bir Hercule de Potasse Polisiyesi, Kurtcebe Turgul, Mundi Kitap: Hem kahkahalar atarak okuyayım, hem polisiye heyecanı yaşayayım hem de farklı ve zekice bir kurguyla karşılaşayım diyenler için...

Aklımda Hep Sen, Kürşat Başar, Everest: Geriye dönüşlerle hatırlanan bir ilk aşkın romantik ve hüzünlü hikâyesini merkeze alan roman, aynı zamanda genç bir kadının kendini arama ve geçmişle hesaplaşma öyküsü de...

On Dakika Otuz Sekiz Saniye, Elif Şafak, Doğan Kitap: Görünürde genelevde çalışan bir kadının trajik öyküsünü anlatan roman, esas olarak ülke insanlarının acılarının sınandığı politik ve toplumsal geçmişle okurunu yüzleştiriyor. Doğu masalları tadında bir anlatımla...







HAKAN BIÇAKCI / yazar

Pınar Öğünç, Beterotu, İletişim: Öykülerini çok beğendiğim Pınar Öğünç’ün yeni öykü kitabı yine hem hüzünlü hem de mizahi anlarla dolu.

Volker Kutscher, Goldstein, İletişim: ‘Sert polisiye’ ile siyasi polisiye arasındaki tarzıyla soluk soluğa okunan bir roman; ‘Goldstein, Gregon Rath’ın Üçüncü Vakası’.

Wolfgang Schorlau, Kavuran Soğuk, İletişim: Yine Almanya’dan, yine gerilimli ve sürükleyici bir polisiye. Wolfgang Schorlau en beğendiğim polisiye yazarlarından.



ANIL MERT ÖZSOY / Gazete Duvar, Kitap editörü

Bağlar, Domenico Startone, Yüz Kitap: Startone, çağımızın en çok anlatılan meselelerinden olan ‘aile’ kavramını ele alıyor. Bir yazar olarak tarafsızlığını her satırda koruyan Startone’nin hikmeti metaforlarla kurduğu anlatıda ortaya çıkıyor.

Tarihî Kırıntılar, Barış Bıçakçı, İletişim: Barış Bıçakçı’yı ‘Seyrek Yağmur’ ile başlayan ve ‘Tarihî Kırıntılar’ ile devam eden edebi yolculuğunda karakter anlatısının peşine düşmüş olarak görüyoruz. Bu karakterler siyasetle, yaşamla, insan olmanın her haliyle yumruk yumruğa bir dövüşe girişiyor. Yüzünü göstermeyen, röportaj vermeyen Bıçakçı, ‘Tarihî Kırıntılar’da tüm merak edilenlere yanıt veriyor: “Buradayım, görüyorum, yazıyorum” diyor.

Aslı Gibidir/Diyarbakır Hikâyeleri, Murat Özyaşar, Doğan Kitap: Murat Özyaşar, bu yeni kitabında anlattıklarıyla; yaşamın, ‘kırık’ bir dilin, Diyarbakır’ın, metaforların, Kör Recep’in, savaşın, ama en çok çocukların yazarı oluyor. Özyaşar evine, kalbine, şarkıya dönüyor...



PINAR ÖĞÜNÇ / yazar

Manzaralar, John Berger, Metis: Berger dört mevsim ufuk açıcı, sağaltıcı.

Tekliğin Türküsü, Derleyenler: İpek Şehbenderoğlu, Funda Soysal, İletişim: Hikâyeler, çeviriler, eleştiriler ve kendisiyle yapılmış söyleşilerle Sevgi Soysal’ın kitaplaşmamış metinleri. Soysal’la kahvaltıda başlayıp daldan dala akşama kadar süren uzun bir sohbet gibi.

Aşka Övgü, Alain Badiou, Nicolas Truong, Can: Ayrılığa karşı başarıya ulaşmış bir mücadele, bir örgütlenme, kurma biçimi, dünyaya birden değil ikiden hareketle bakmanın yolu olarak aşk. Kısacık ama içini kaplıyor insanın.



HAYDAR ERGÜLEN / eleştirmen, şair

Ağaçlar, Hermann Hesse, Kolektif Kitap: Şiirin doğa olduğuna bir kez daha inandım bu kitabı okurken.

Sokakname, Sedat Anar, İletişim: Yalnızca santur çalan bir müzisyen değil, bir şiir ve gönül dostunun göz yaşartıcı öyküsü.

Hayatlarımın Kitabı, Aleksandar Hemon, Everest: Romanlarına da bayıldığım Hemon’un otobiyografik denemeleri, müthiş! Son denemesi yürek parçalayıcı.



ÖMER ERDEM / eleştirmen, şair

Gece Göğünün Tesellisi, Cevad Karahasan, İletişim: Boşnak yazar Cevad Karahasan, cazip bir kişilik üzerine yoğunlaşıyor. Amin Maalouf’un ‘Semerkant’ta kahramanlaştırdığı Ömer Hayyam, bir kez daha başka bir kurgu ve tarihi bağlam içinde karşımızda. İsfahan’ın büyülü ortamında, aşk, cinayet, şüphe ve siyasal kargaşa birbirine sarmalanıyor. Kültüre, tarihe meraklı okurlar için...

Mephisto/Bir Kariyerin Romanı, Klaus Mann, Everest: 1930’lar Almanya’sının içeriden röntgenini çeken Mephisto, kahramanı Höfgen’in ikircikli kişiliğiyle zamanını aşan bir roman vasfını kazanmış. Diyalogları ve özündeki mizah kadar aktüel dokunuşları ile okunmaya değer.

Nadja, Andre Breton, Jaguar: Daha ilk cümlesi “Kimim ben?” ile okurun gönlünü çelen Nadja, gerçeküstücülüğün kurucu metni olarak vasıflandırılıyor. Çizimleri, fotoğraf ve diğer görselleriyle insana değer duygusunu aktarmaya koyuluyor. Estetik kaygı, politik tutumla ustaca birleşiyor.









NERMİN YILDIRIM / yazar

Kirpinin Zarafeti, Muriel Barbery, Kırmızı Kedi: Kabuklar ve onların altında saklanan ruhlar, meraklar ve korkular üzerine, felsefeyle ve yaşama bilgeliğiyle harmanlanmış, insanın içini titreten, adı gibi çok zarif bir roman.

İki Rüya Dokuz Gerçek, Hakan Bıçakcı, İletişim: Hakan Bıçakcı çağdaşlarım arasında en sevdiğim ve merakla takip ettiğim yazarlardan biri. Onun kurduğu dünyalar beni hem rahatsız ediyor hem de eğlendiriyor. Yazarın bu son novellasında da günlük rutinler, rüyalar, televizyon kumandaları ve metruk lunaparklar arasında yaşanan her şey tam da olmaması gerektiği gibi, yani gerçeğe çok benziyor.

Tatar Çölü, Dino Buzzati, İletişim: Bekleyişin daha iyi anlatıldığı bir roman okumadım sanırım. Korkulardan örülmüş duvarlar arasında bekleyişimiz, bekleyişimize alışmamız ve onu sahiplenişimiz. Hayat akıp geçerken, kendimizi hayaller, korkular ve bekleyişler içine ustaca hapsedişimiz hakkında, müthiş bir usta tarafından ustaca yazılmış bir roman.



SERAY ŞAHİNER / yazar

Gölgeye Övgü, Tanizaki, Jaguar: Güneşin en yakıcı olduğu bu mevsimde... Tanizaki’nin gölgeye güzellemesi. İnsana ferahlık duygusu veren, zarif ve derin bir anlatım.

Tarihî Kırıntılar, Barış Bıçakçı, İletişim: İpuçlarının, şiirler ve imgeler olduğu; bir takip, arayış hikâyesi.

Mutfaktaki Kimyacı, Bülent Şık, Doğan Kitap: “Onu yeme, bunu yeme, peki biz neyle beslenelim?” sorusunun bir bilim insanının gözünden muhabbetle verilmiş cevabı.



BURCU AKTAŞ / yazar

Beterotu, Pınar Öğünç, İletişim: Günümüz ruhunu, detayını, yoksulluğunu, aşkını, umudunu anlatan öyküler yazmış Pınar Öğünç. Yaşadığımız zamanın kimi zaman acınası hali, kimi zaman beton tadı var bu öykülerde. Öğünç, insanın mutlu eden ve kör eden ışıltısını ustalıkla bir araya getiriyor.

Son İstasyon, Jay Parini, Alfa: ‘Anna Karenina’, ‘Savaş ve Barış’ gibi unutulmaz kitapların yazarı Lev Nikolayeviç Tolstoy’un hayatının son günlerini anlatan muhteşem bir roman.

Yarın Yapayalnız, Selim İleri, Everest: İster imkânsız aşkın, ister sınıf meselesinin, ister kendinden kaçışın romanı olarak okunsun, ’Yarın Yapayalnız’ hep ama hep aynı etkileyicilikte.







TURGAY FİŞEKÇİ Cumhuriyet Kitap Yayın Yönetmeni

Manzaralar, John Berger, Metis: Çağdaş bir aydın olmanın, dünyaya aydınca ve insanca bakışın nasıl olması gerektiğini gösteren denemeler toplamı. Herkesin her zaman okuması gereken kitaplar vardır ya, onlardan biri.

Çin’den Peru’ya, Cevat Çapan, Sözcükler Yayınları: Bütün insanlık tarihi boyunca yazılmış en güzel şiirlerden oluşan bir seçki. Şiirler kadar çevirileri de lezzet dolu.

Nâzım Hikmet’in Yolculuğu, Haluk Oral, İş Kültür: Nâzım Hikmet’in yaşamöyküsünü zenginleştiren, belgelere dayalı, okuması heyecan verici bir kitap.



ŞENAY AYDEMİR / Posta Kitap editörü

Aylak Adam, Yusuf Atılgan, Can: Yalnızca adıyla değil, Türkiye edebiyatının en özel roman karakterlerinden birini anlatmasıyla da yaz kitabı olmayı hak ediyor.

Mülksüzler, Ursula Le Guin, Metis: ‘Kaçıp gitme’ duygusunun en yoğun olduğu dönemde bir ferahlama olabilir.

Oliver Twist, Charles Dickens, İletişim: Toplumsal ikiyüzlülüğü bir çocuğun serüveninden görmemizi sağlayan büyük klasik.



NECLA BAYRAKTAR / Sabah Kitap editörü

Küçük Ülke, Gael Faye, Kafka: Mülteci olmanın, vatanından ayrı düşmenin ne demek olduğunu anlamak için.

Paris Sürgünü/Avni Arbaş, Zerrin ve Derya’nın Öyküsü, Hıfzı Topuz, Remzi Kitabevi: Hıfzı Topuz’un kaleminden böyle bir ailenin trajik hikâyesini okumak etkili.

Antabus, Seray Şahiner, Everest: Hâlâ kadınları öldüren erkekler olduğu için.