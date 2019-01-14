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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
14.01.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

'Plastik Sanatlar Yarışmaları' Milli Mücadele'ye ithaf edilecek

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'Plastik Sanatlar Yarışmaları' Milli Mücadele'ye ithaf edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, plastik sanatlar alanında her yıl düzenlediği üç ayrı yarışmayı da, bu yıl millî mücadelenin 100’üncü yılına ithaf edecek.

Türkiye’nin önemli resim ustalarından Şefik Bursalı anısına düzenlenen resim yarışması ile genç sanat kapsamındaki proje ve afiş tasarım yarışmalarının 2019 teması ‘Millî Mücadele ve 1919’ olarak belirlendi. Türkiye’de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç yetenekleri keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmalarda toplam 340 bin lira para ödülü dağıtılacak. 18. Şefik Bursalı Resim Yarışması’nda 77 bin 500 lira, Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması’nda 147 bin 500 lira ve Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması’nda ise 115 bin lira ödüle layık görülen eserlerin sahiplerine takdim edilecek. Sanatçı Şefik Bursalı anısına düzenlenecek yarışmanın sonucunda beş adet 8 bin lira ve başarı belgesi ile yine beş adet 1500 lira ve mansiyon başarı belgesi sahiplerini bulacak. Sergilenmeye değer görülen eserlere ise ayrı ayrı 750 lira ve katılım belgesi verilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 4 Mart–30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması’nın konusunu ‘Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım’ olarak belirledi. Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması ise “2019 Millî Mücadele’nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Kongreler” konusuyla 25 Şubat – 8 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. 18’inci Şefik Bursalı Yarışması’nın başvuru tarihleri ise 1-18 Mart olacak.

Yarışmalara başvurular www.plastiksanat.kultur.gov.tr adresi üzerinden, e-devlet şifresiyle, online olarak yapılabiliyor.

 

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