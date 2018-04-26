Okul öncesi için yeni dergi: 3taş!
Doğan Egmont’un okul öncesine yönelik bir kültür hizmeti olarak hazırladığı 3taş dergisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yayın hayatına başladı.
3-7 yaş okul öncesi dönemine yönelik eğitsel bir dergi olan 3taş'ın ismindeki üç taş, geleneksel bir çocuk oyunu olmakla birlikte bir çocuğun temel gereksinimleri olan üç yapı taşını; yani sevgi, bilgi ve oyunu temsil ediyor. 3taş dergisi okurlarının meraklı, yaratıcı, kendine güvenen birer birey olarak gelişimlerini desteklemek amaçlıyor. İçeriğindeki okuma öyküleri, oyunlar ve bulmacalar aracılığıyla çocuklar, sevgiyle ve zengin bir kelime dağarcığıyla iletişim kurmayı, düşünmeyi, problem çözmeyi, değerlerimizi ve öz bakım becerilerini öğrenecekler.
Psikolog Dr. Aslı Aktan Erciyes danışmanlığında hazırlanan 3taş, ilk sayısında farklı zorluklara sahip bulmacalardan oluşan 150 çıkartmalı sudoku kitabı hediye ediyor. Çocukların bilişsel ve ince motor becerilerinin gelişimini teşvik eden sudoku kitabının bu sayısındaki temalar, taşıtlar, trafik işaretleri ve diş fırçalama!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle