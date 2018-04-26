Okul öncesi için yeni dergi: 3taş!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kitap Sanat
26.04.2018 - 13:30, Son Güncelleme:

Okul öncesi için yeni dergi: 3taş!

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Okul öncesi için yeni dergi: 3taş!

Doğan Egmont’un okul öncesine yönelik bir kültür hizmeti olarak hazırladığı 3taş dergisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yayın hayatına başladı.

3-7 yaş okul öncesi dönemine yönelik eğitsel bir dergi olan 3taş'ın ismindeki üç taş, geleneksel bir çocuk oyunu olmakla birlikte bir çocuğun temel gereksinimleri olan üç yapı taşını; yani sevgi, bilgi ve oyunu temsil ediyor. 3taş dergisi okurlarının meraklı, yaratıcı, kendine güvenen birer birey olarak gelişimlerini desteklemek amaçlıyor. İçeriğindeki okuma öyküleri, oyunlar ve bulmacalar aracılığıyla çocuklar, sevgiyle ve zengin bir kelime dağarcığıyla iletişim kurmayı, düşünmeyi, problem çözmeyi, değerlerimizi ve öz bakım becerilerini öğrenecekler.
Psikolog Dr. Aslı Aktan Erciyes danışmanlığında hazırlanan 3taş, ilk sayısında farklı zorluklara sahip bulmacalardan oluşan 150 çıkartmalı sudoku kitabı hediye ediyor. Çocukların bilişsel ve ince motor becerilerinin gelişimini teşvik eden sudoku kitabının bu sayısındaki temalar, taşıtlar, trafik işaretleri ve diş fırçalama!

Okul öncesi için yeni dergi: 3taş


 

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