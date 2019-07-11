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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

King’den yeni gerilim: 'Yabancı'

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King’den yeni gerilim: 'Yabancı'

Stephen King’in yeni korku-gerilim romanı ‘Yabancı’ okuyucuyla buluştu.

Stephen King’in uzun zamandır beklenen romanı ‘Yabancı’ (The Outsider), korku ve gerilim severlerle Altın Kitaplar logosuyla buluştu. ‘Yabancı’ şirin ve sakin Flint City şehrinde işlenen korkunç bir cinayetle başlıyor. On bir yaşında bir erkek çocuğunun katledilmesi halkı dehşete düşürüyor. Bu cinayeti derhal çözmeyi kafasına koyan Dedektif Ralph Anderson ve Bölge Savcısı Bill Samuels, görgü tanıklarının ifadeleri üzerine şok edici bir gerçekle karşılaşıyor. Pek çok kişi katledilen çocuğu, en son küçükler beyzbol liginin koçu ve İngilizce öğretmeni Terry Maitland ile gördüğünü söylüyor. Üstelik onu cinayetin işlendiği ormandan kanlar içinde çıkarken görenler de var. Koç T. lakaplı Maitland’ın böyle bir şey yapabilme ihtimali dedektifi şaşkına çevirse de katilin bıraktığı parmak izleriyle şüphelininki uyuşunca sadistçe işlenmiş bu cinayetin failinin bir an evvel yakalanması için harekete geçiyorlar. Küçükler beyzbol liginin en önemli maçında Koç T., kızları, eşi ve tüm seyircilerin önünde tutuklanıyor. Koç T. ve katilin DNA örneklerinin de eşleşmesiyle cinayet aydınlanmış gibi görünüyor.

Ne var ki Terry Maitland, cinayetin işlendiği gün arkadaşlarıyla beraber şehir dışında bir söyleşide olduğunu kamera kayıtlarıyla ispatlıyor. Bu noktada kafalar karışıyor işte. Bir insan aynı anda iki ayrı yerde olabilir mi sorusu herkesin beynini kurcalıyor.
Koç T., masumiyeti konusunda kendinden o kadar emin ki, Dedektif Ralph onun gerçekten masum mu yoksa tüm cinayeti beyninden silip atmış bir psikopat mı olduğunu bir türlü anlayamıyor. Terry Maitland’ın mahkeme salonu önünde öldürülmesiyle olayın rengi değişiyor. Zira son cümlesi, 'Ben masumum.' oluyor.

Koç T. ile hayattayken rastlantı eseri karşılaşan bir hastabakıcının tıpkı onun suçlandığı tarzda bir cinayetten yargılanması en nihayetinde fark ediliyor. Bu noktadan sonra 'Yabancı', irdeledikçe içinden fantastik kurgunun fışkırdığı bir kuyunun dibinde bizleri bekliyor.
Bir solukta okunan bu sürükleyici hikayede, acabalar ve belkiler peşimizi asla bırakmayacağa benziyor.

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