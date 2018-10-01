Kadıköy'de 'tiyatro şenliği'
Kadıköy Belediyesi desteğiyle Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun düzenlediği 3. Kadıköy Tiyatro Şenliği bugün başladı.
Kadıköy’de yerleşik bir sahnesi olan ve sahnesi olmasa da oyunlarını ağırlıklı olarak Kadıköy seyircisiyle buluşturan tiyatro gruplarının oluşturduğu Kadıköy Tiyatrolar Platformu üçüncü yılını karşılıyor.
16 Ekim’e kadar devam edecek Kadıköy Tiyatro Şenliği 12 yetişkin, 4 çocuk oyunu, 2 belgesel ve atölyeler yer alacak.
Kadıköy Tiyatro Şenliği’nin adı Bir Başkadır Kadıköy’de Tiyatro olarak belirlendi. Şenlikte yer alan bütün oyunların fiyatları ise yetişkin 30, çocuk oyunları ise 25 lira olarak belirlendi.
3.Kadıköy Tiyatro Şenliği’nde sahnelenecek oyunlar ve ekinlikler şöyle:
1 Ekim : Arıza - Moda Sahnesi 2 Ekim: Kukla Oynatma Atölyesi (Atölye) Pat Atölye
3 Ekim: Kırkbir- AltkatSanat 4 Ekim: Pantomim Atölyesi- Pat Atölye
5 Ekim: Füruğ Ferruhzad- Oyun Sandalı- CKM Büyük Salon
6 Ekim: Masal Irmaklarında –İstanbulimpro / Anlaştık mı? (Çocuk Oyunu) – Moda Sahnesi
7 Ekim: Kara Sohbet-Tiyatro Merdiven- Altkat Sanat / Tebeşir Dairesi (Çocuk Oyunu)- Altkatsanat
8 Ekim: Angina Pektoris- Küçük Salon
9 Ekim: Bavul- Yeditepe Mim Atölyesi- CKM A Salonu / Perdesiz Sahneler (Belgesel Gösterim)Nazım Hikmet K.M.
10 Ekim: Türkiye’de Şekspir Olmak (Belgesel) – Nazım Hikmet Kültür Merkezi
11 Ekim: Kürklü Venüs- Yolcu Tiyatro- CKM Büyük Salon
12 Ekim: Beş Sevim Apartmanı- Tiyatro Alesta- Kadıköy Emek Tiyatrosu
13 Ekim: Cadı Avı- Kadıköy Emek Tiyatrosu
14 Ekim: Şvayk Harikalar Ülkesinde- Kadıköy Tiyatro Oyuuncuları Topluluğu- CKM Büyük Salon / Korkusuz Salyangoz (Çocuk Oyunu) Balon Kukla Tiyatrosu- Nazım Hikmet Kültür Merkezi / Büyüyünce Ne olacaksın (Çocuk Oyunu) – Öykü Sahne
15 Ekim: Anne Frank’ın Hatıra Defteri-Altkat Sanat
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