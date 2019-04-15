Haslet Soyöz’den 'Türk Armatörlerin Buharlı Gemileri' sergisi
Rahmi M. Koç Müzesi, usta karikatürist ve ressam Haslet Soyöz’ü, ‘Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri’ başlıklı resim sergisiyle beşinci defa konuk ediyor.
14 binin üzerinde objesiyle Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi olan Rahmi M. Koç Müzesi, Haslet Soyöz’ün 19 yağlıboya resminden oluşan ‘Türk Armatörlerin Buharlı Gemileri’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatseverlerin ziyaretine açılan sergide, Soyöz’ün aylarca süren araştırmaları sonucunda resmettiği, hurdaya giden veya ilk jenerasyon armatörlerin vefatı nedeniye el değiştiren demir efsaneler yer alıyor. Ziyaretçiler, Türk denizci aileleri ve Türk ticari denizciliği için bir arşiv görevi gören sergiyi 12 Nisan’dan itibaren Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaret edebilecek.
Çizgi hikayeleri ile hem yurt içi hem yurt dışında birçok ödül alan ressam Haslet Soyöz, ‘Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri’ ile ilgili olarak şunları söyledi: “Çocukluğumdan beri maketçilik ve deniz en büyük meraklarımdı. Ama deniz sadece bir merak değil, bir sevgi. Herkes gibi ben de denizi seviyorum. Deniz durağan değil ve gökyüzü bu diyalektik oluşumda denizin işbirlikçisi. Bu yüzden resimlerimde denizi betimlemeyi seviyorum. Sergideki resimler için aylar süren bir araştırma süreci geçirdim, gemilerin hikayelerini dinledim, onlarla ilgili bilgi topladım. Resmederken sadece portrelerini değil ruhlarını da yansıtmak istedim.”
SERGİDE YER ALAN GEMİLERDEN BAZILARI
Karşıyaka: 1920 yılında yük gemisi olarak inşa edilen gemi, ABD ve İngiltere’yi 3 farklı isimle gezdikten sonra 1949 yılında Avni Nuri Meserretçioğlu’nun sahipliğinde ‘Karşıyaka’ adıyla denizlerde boy gösteriyordu. 1958 yılında İstanbul’da söküldü.
Filyos: 1901 Almanya Bremen’de bulunan A.G. Weser Tersanesi’nde yük gemisi olarak inşa edilen gemi, ‘Diana’ adıyla kızaktan indi. 1954 yılında Mehmet Tahsin Cerrahoğlu firması tarafından satın alınan yük gemisi ‘Karabük’ adıyla denizleri arşınlarken 1954 yılında Cerrehoğulları Umumi Nakliyat Vapurculuk ve Ticaret A.Ş tarafından satın alınarak ‘Filyos’ adıyla hayatına devam etti. 1962 yılında dizel motora sahip olan gemi, 1975 yılında Selim Onur ve Rıza Batuk firmasına satıldı. 1983 yılında İstanbul’da söküldü.
Meserret: 1920 yılında S. Shilds İngiltere J. Read&Sons Ltd. Tersanesi’nde yük gemisi olarak inşa edilen gemiye, The Shipping Controller tarafından ‘Wan Gannet’ adı verildi. 1920-1937 yılları arasında İngiltere’de ‘Trewyn’, 1937-1940 yılları arasında Almanya’da ‘Moni Ricmers’, 1940-1948 yılları arasında Hollanda’da ‘Salondo’ olarak hayatına devam eden gemi, 1948 yılında Türkiye’ye geldi. Avni Nuri Meserretcioğlu tarafından satın alınan geminin adı “Meserret“ olarak değiştirildi. 1959 yılında Deniz Nakliyat ve Ticaret A.Ş satın alınca adı ‘Y. Meserret’ oldu.
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