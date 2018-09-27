Grey, bu kez daha da ‘karanlık’!

E. L. James okurları ve ‘Grinin Elli Tonu’ hayranlarının merakla beklediği serinin beşinci kitabı ‘Karanlık’ (Darker), yine Doğan Kitap tarafından Türkçeye çevrildi. İstem Erdener Gökalp’in çevirisiyle Türkçede yayımlanan ‘Karanlık’, ilk dört kitapta olduğu gibi çekici ve bir o kadar da sorunlu bir kişiliğe sahip olan milyarder iş- adamı Cristian Grey ile tutkulu aşkı Anastasia Steele’in seks ve duygusallık çemberinde geçen aşk hikâyesini işliyor. Bu sefer anlatma sırası Christian Grey’de ve serüven bu kez daha da derin, daha da karanlık!

Tüm dünyada milyonlarca okuru peşinden sürükleyen aşk masalında daha derin ve karanlık bir boyut açılıyor. Serinin sinema perdesine aktarılan ve gişe rekorları kıran üçlemesinde Cristian’ı Anastasia’nın gözüyle gördük. Ancak James, bu kitapla Cristian’ın seks ve şehvet dolu ‘kırmızı odası’na tekrar giriyor ve olayları bu kez Cristian’ın bakış açısıyla önümüze seriyor. Cristian, bir yandan kalp kırıklığı ve suçlamalarla sona eren yakıcı ilişkisini yeniden geriye kazanmaya çabalarken, diğer yandan karanlık arzularını ve kıskançlık duygularını baskılamaya çalışıyor.

Öte yandan James, ‘Karanlık’la okurlarına Cristian hakkında daha fazla tüyo veriyor ve onun sıkıcı iş hayatı ile eski cinsel partnerleri Elena ve Leila ile olan ilişkilerinin yanı sıra, çocukluk dönemine dair daha fazla bilgi edinmelerini sağlıyor. Bir başka deyişle karşımızda bu kez ‘bir ifşa hikâyesi’ var’’’

Peki, James neden tekrar bu kuyuya dalmak istedi? New York Times En Çok Satanlar Listesi’nde yüz otuz üç hafta boyunca yerini koruyan ‘Grinin Elli Tonu’, 2015 yılında James’in yapımcısı olduğu film uyarlaması ile dünya çapında gişe rekorları kırmıştı. Son filmi ‘Özgürlüğün Elli Tonu’ ise 2018 yılında gösterime girdi ve yine çok büyük ilgi gördü. Serinin bu başarısını göz önünde bulundurduğumuzda James’in neden bunu yaptığını anlamak kolay elbette... Ancak buna ek olarak E. L. James, kadın okurlarına karşı kendini sorumlu hissetmiş de olabilir. Zira Anastasia, Cristian’ın ürkütücü seks dünyasından çok tutkulu aşkına ve sonsuz güvenine ihtiyaç duymaktadır. Bu kitapları fenomen haline getiren şey de özünde romantizmdir.

Cristian’ın çocukluk korkularıyla yüzleşmesi meselesine gelince; her ne kadar sıradışı bir terapist olan Dr. Flynn, onu içindeki şeytandan kurtarmak için önemli bir mücadele sergilese de işinin çok da kolay olmadığını söylemek mümkün. Çünkü Cristian’ın peşini bırakmayan bu karanlık geçmişi, eski seks köleleri Elena ve Leila’nın yardımıyla her defasında onu ele geçiriyor.

Peki Cristian, bu derin karanlığın pençesindeyken Anastasia’yı yeniden geri kazanabilecek mi? Geri kazansa bile gerçekten elinde tutmayı başarabilecek mi? ‘Karanlık’, bu iki sorunun yanıtını romantizmin penceresinden veriyor.





KARANLIK

E. L. James

Çeviren: İstem Erdener Gökalp

Doğan Kitap, 2018

616 sayfa, 39 TL.