Gerçek bir gizli ajan olmak isteyenler için!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Kitap Sanat
DEVRİM YILMAZ dgulyilmaz@gmail.com
10.05.2018 - 17:36, Son Güncelleme:

Gerçek bir gizli ajan olmak isteyenler için!

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Gerçek bir gizli ajan olmak isteyenler için!
"Görev: Bir bebeğin altını değiştir"

‘Büyüklerin Dünyasında Hayatta Kalabilmeyi Sağlayacak 50 Gizli Görev İçin Kılavuz’, ‘gizli ajan, hem de gerçek bir gizli ajan olmak isteyenler için hazırlanmış bir el kitabı’. Zarfı açanlar kendilerini dolu dizgin bir maceranın içinde bulacaklar.

Daha kapağını çevirir çevirmez karşılaştığımız ‘Çok Gizli’ ibareli zarf ile heyecan uyandıran ‘Büyüklerin Dünyasında Hayatta Kalabilmeyi Sağlayacak 50 Gizli Görev İçin Kılavuz’, ‘gizli ajan, hem de gerçek bir gizli ajan olmak isteyenler için hazırlanmış bir el kitabı’. Zarfı açanlar kendilerini dolu dizgin bir maceranın içinde bulacaklar.
Öncelikle kitabın işleyişini, kurallarını, amaçlarını anlatan ilk bölümde gizli ajanlığa dair genel bilgiler ediniyoruz. Gizli ajan adayının kim için çalışacağı, kimliği açığa çıkarsa ne yapacağı, ihtiyaç duyacağı malzemeler, gerçek ve gizli kimliğin neler olduğu bu bölümün konuları arasında. Bu giriş dersinin ardından 50 gizli ve zorlu görev adayları bekliyor. Amacımız büyüklerin dünyasında hayatta kalmak olduğuna göre ilk hedefimiz bu dünyayı keşfetmek. Onları gözetlemek, mümkün olduğunca çok bilgi toplamak sonraki görevlerde işimizi epey kolaylaştıracak.
İnternette arama yapmak, e-posta adresi almak, liste yapmak gibi nispeten kolay görevlerden sonra zorlu kısım başlıyor. Bir ay boyunca fiziksel egzersiz yapmak, giysi tamiri, ev temizliği, bebek bakımı, otobüs ve metroyla şehri gezmek, yemek yapmak, masaj yapmak, ilk yardım öğrenmek, iş kurmak, bavul hazırlamak bunlardan birkaçı.

Gerçek bir gizli ajan olmak isteyenler için


Gizli ajanların hayatlarının risklerle dolu olduğu malumumuz. Bunların öngörülebilmesi amacıyla hazırlanmış özel işaretler her görev öncesi karşılaşabileceğimiz olası tehlikeleri gösteriyor. İşte bazıları; düş kırıklığı, hasar veren, mide bulandırıcı, pişmanlık, aşırı susuzluk, para kaybı, domates fırlatılması...
Diğer yandan şiir ezberlemek, bir gazeteyi baştan sona okumak, topluluk önünde konuşma yapmak gibi görevler ise gizli ajan adaylarını pek çok yetişkinin bir adım ötesine taşıyacak gibi görünüyor.
Yerine getirilen her görev belirli yetenekler doğrultusunda puan kazandırıyor. Zorlu ortamlarda hayatta kalma, insanlarla ilgilenme, tehlikeyi göğüsleme, yaratıcılık, evde hayatta kalma gibi yetenekler söz konusu. Tamamlayabildiğimiz görevler içerdiği yeteneklerle birlikte hangi tip ajan olduğumuzu belirliyor. Dolayısıyla tüm yetenekler bir tarafa, ‘direnme, dayanma, asla pes etmeme’ belirleyici yetenek olarak ön plana çıkıyor. Yani asıl motivasyon sonuçta ortaya çıkacak ajan tipi değil sürecin ta kendisi. Eğlenceli, gizemli ve heyecanlı olmanın ötesinde yarattığı özgüven ve bağımsızlık duygularıyla fark yaratan bir süreç bu.
Ulysses Moore serisi ve ‘13 Yaşına Gelmeden Yaşanacak 50 Macera İçin Kılavuz’la tanıdığımız Pierdomenico Baccalario ve psikolog Eduardo Jeuregui’nin birlikte yazdıkları kitap, başrolünde okurun ve mizahın olduğu eşsiz bir deneyim sunuyor.
Haftalara yayılacak ve etkisi ömür boyu sürecek olan bu deneyimde bize düşense gizli ajan adaylarına kolay gelsin demek oluyor.

BÜYÜKLERİN DÜNYASINDA    Gerçek bir gizli ajan olmak isteyenler için
HAYATTA KALABİLMEYİ SAĞLAYACAK
50 GİZLİ GÖREV İÇİN KILAVUZ
Pierdomenico Baccalario - Eduardo Jauregui
Resimleyen: Antongionata Ferrari
Çeviren: Çiğdem Casagrande
ODTÜ Yay., 2018
188 sayfa, 30 TL.

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