Gerçek bir gizli ajan olmak isteyenler için!
‘Büyüklerin Dünyasında Hayatta Kalabilmeyi Sağlayacak 50 Gizli Görev İçin Kılavuz’, ‘gizli ajan, hem de gerçek bir gizli ajan olmak isteyenler için hazırlanmış bir el kitabı’. Zarfı açanlar kendilerini dolu dizgin bir maceranın içinde bulacaklar.
Daha kapağını çevirir çevirmez karşılaştığımız ‘Çok Gizli’ ibareli zarf ile heyecan uyandıran ‘Büyüklerin Dünyasında Hayatta Kalabilmeyi Sağlayacak 50 Gizli Görev İçin Kılavuz’, ‘gizli ajan, hem de gerçek bir gizli ajan olmak isteyenler için hazırlanmış bir el kitabı’. Zarfı açanlar kendilerini dolu dizgin bir maceranın içinde bulacaklar.
Öncelikle kitabın işleyişini, kurallarını, amaçlarını anlatan ilk bölümde gizli ajanlığa dair genel bilgiler ediniyoruz. Gizli ajan adayının kim için çalışacağı, kimliği açığa çıkarsa ne yapacağı, ihtiyaç duyacağı malzemeler, gerçek ve gizli kimliğin neler olduğu bu bölümün konuları arasında. Bu giriş dersinin ardından 50 gizli ve zorlu görev adayları bekliyor. Amacımız büyüklerin dünyasında hayatta kalmak olduğuna göre ilk hedefimiz bu dünyayı keşfetmek. Onları gözetlemek, mümkün olduğunca çok bilgi toplamak sonraki görevlerde işimizi epey kolaylaştıracak.
İnternette arama yapmak, e-posta adresi almak, liste yapmak gibi nispeten kolay görevlerden sonra zorlu kısım başlıyor. Bir ay boyunca fiziksel egzersiz yapmak, giysi tamiri, ev temizliği, bebek bakımı, otobüs ve metroyla şehri gezmek, yemek yapmak, masaj yapmak, ilk yardım öğrenmek, iş kurmak, bavul hazırlamak bunlardan birkaçı.
Gizli ajanların hayatlarının risklerle dolu olduğu malumumuz. Bunların öngörülebilmesi amacıyla hazırlanmış özel işaretler her görev öncesi karşılaşabileceğimiz olası tehlikeleri gösteriyor. İşte bazıları; düş kırıklığı, hasar veren, mide bulandırıcı, pişmanlık, aşırı susuzluk, para kaybı, domates fırlatılması...
Diğer yandan şiir ezberlemek, bir gazeteyi baştan sona okumak, topluluk önünde konuşma yapmak gibi görevler ise gizli ajan adaylarını pek çok yetişkinin bir adım ötesine taşıyacak gibi görünüyor.
Yerine getirilen her görev belirli yetenekler doğrultusunda puan kazandırıyor. Zorlu ortamlarda hayatta kalma, insanlarla ilgilenme, tehlikeyi göğüsleme, yaratıcılık, evde hayatta kalma gibi yetenekler söz konusu. Tamamlayabildiğimiz görevler içerdiği yeteneklerle birlikte hangi tip ajan olduğumuzu belirliyor. Dolayısıyla tüm yetenekler bir tarafa, ‘direnme, dayanma, asla pes etmeme’ belirleyici yetenek olarak ön plana çıkıyor. Yani asıl motivasyon sonuçta ortaya çıkacak ajan tipi değil sürecin ta kendisi. Eğlenceli, gizemli ve heyecanlı olmanın ötesinde yarattığı özgüven ve bağımsızlık duygularıyla fark yaratan bir süreç bu.
Ulysses Moore serisi ve ‘13 Yaşına Gelmeden Yaşanacak 50 Macera İçin Kılavuz’la tanıdığımız Pierdomenico Baccalario ve psikolog Eduardo Jeuregui’nin birlikte yazdıkları kitap, başrolünde okurun ve mizahın olduğu eşsiz bir deneyim sunuyor.
Haftalara yayılacak ve etkisi ömür boyu sürecek olan bu deneyimde bize düşense gizli ajan adaylarına kolay gelsin demek oluyor.
BÜYÜKLERİN DÜNYASINDA
HAYATTA KALABİLMEYİ SAĞLAYACAK
50 GİZLİ GÖREV İÇİN KILAVUZ
Pierdomenico Baccalario - Eduardo Jauregui
Resimleyen: Antongionata Ferrari
Çeviren: Çiğdem Casagrande
ODTÜ Yay., 2018
188 sayfa, 30 TL.
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