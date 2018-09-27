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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
Murat Yeşilyurt
27.09.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Diyarbakır, kitap fuarını özlemiş

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Diyarbakır, kitap fuarını özlemiş

Dört yıl sonra yeniden gerçekleştirilen 6. Diyarbakır Kitap Fuarı'na yoğun ilgi vardı. Açılış töreninde fuarın onur konuğu Mıgırdiç Margosyan'ın Diyarbakır'a geri dönüşünün anlatıldığı belgesel gösterimi yapıldı. Margosyan, 'Diyarbakır’ı Yazmak' isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Fuarın ilk gününde 43 yazar okurlarla buluşurken yedi kültürel etkinlik gerçekleşti.

Dört yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Diyarbakır 6. Kitap Fuarı açılış törenine yazar, yayınevi ve kitapseverlerin büyük ilgisi vardı.

TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene onur konuğu olarak katılan yazar Mıgırdiç Margosyan Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu kentte doğduğunu anımsattı, hayatından bazı kesitler paylaştı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı ve beraberindeki isimler tarafından kesildi. Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Türkiye Yayıncılar Birliği İkinci Başkanı Fahri Aral, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, yazarlar ve kitapseverler katıldı.

Törenin ardından davetliler stantları gezdi, yayınlarla ilgili bilgiler aldı.

Diyarbakır, kitap fuarını özlemiş

MIGIRDİÇ MARGOSYAN BELGESELİ GÖSTERİMİ YAPILDI

Diyarbakır’daki 'Gâvur Mahallesi'nden 15 yaşında anadilini öğrenmek için yola çıkan Diyarbakırlı Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan’ın hayatını konu edinen belgesel gösterimine yoğun ilgi vardı.
Ailesinin büyük bölümünü 1915'te kaybeden Margosyan, 15 yaşına kadar demirci çıraklığı yaptı. Yusuf Kenan Beysülen’in belgeselinde, koptuğu Diyarbakır’a tekrar dönüyor, geride bıraktığı mahallesini dolaşıyor, artık yerinde yeller esen çokkültürlülüğü anlatıyor.

Diyarbakır, kitap fuarını özlemiş

Belgesel gösteriminin ardından Mıgırdiç Margosyan 'Diyarbakır’ı Yazmak' isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Fuarın ilk gününde 43 yazar okurlarla buluşurken yedi kültürel etkinlik gerçekleşti.

Girişin ücretsiz olduğu Diyarbakır Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Fuar 30 Eylül'de sona erecek.

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