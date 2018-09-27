Diyarbakır, kitap fuarını özlemiş
Dört yıl sonra yeniden gerçekleştirilen 6. Diyarbakır Kitap Fuarı'na yoğun ilgi vardı. Açılış töreninde fuarın onur konuğu Mıgırdiç Margosyan'ın Diyarbakır'a geri dönüşünün anlatıldığı belgesel gösterimi yapıldı. Margosyan, 'Diyarbakır’ı Yazmak' isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Fuarın ilk gününde 43 yazar okurlarla buluşurken yedi kültürel etkinlik gerçekleşti.
Dört yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Diyarbakır 6. Kitap Fuarı açılış törenine yazar, yayınevi ve kitapseverlerin büyük ilgisi vardı.
TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene onur konuğu olarak katılan yazar Mıgırdiç Margosyan Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu kentte doğduğunu anımsattı, hayatından bazı kesitler paylaştı.
Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı ve beraberindeki isimler tarafından kesildi. Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Türkiye Yayıncılar Birliği İkinci Başkanı Fahri Aral, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, yazarlar ve kitapseverler katıldı.
Törenin ardından davetliler stantları gezdi, yayınlarla ilgili bilgiler aldı.
MIGIRDİÇ MARGOSYAN BELGESELİ GÖSTERİMİ YAPILDI
Diyarbakır’daki 'Gâvur Mahallesi'nden 15 yaşında anadilini öğrenmek için yola çıkan Diyarbakırlı Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan’ın hayatını konu edinen belgesel gösterimine yoğun ilgi vardı.
Ailesinin büyük bölümünü 1915'te kaybeden Margosyan, 15 yaşına kadar demirci çıraklığı yaptı. Yusuf Kenan Beysülen’in belgeselinde, koptuğu Diyarbakır’a tekrar dönüyor, geride bıraktığı mahallesini dolaşıyor, artık yerinde yeller esen çokkültürlülüğü anlatıyor.
Belgesel gösteriminin ardından Mıgırdiç Margosyan 'Diyarbakır’ı Yazmak' isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Fuarın ilk gününde 43 yazar okurlarla buluşurken yedi kültürel etkinlik gerçekleşti.
Girişin ücretsiz olduğu Diyarbakır Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Fuar 30 Eylül'de sona erecek.
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