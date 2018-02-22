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    Daha fazlasını hayal et, yaz ve çiz!

    SİNEM ÇELEBİOĞLU
    22.02.2018 - 16:19 | Son Güncelleme:

    Çağdaş çocuk edebiyatının üretken kalemlerinden Ömür Kurt, miniklerin hayal gücüne iki yeni kitapla eşlik ediyor bu kez. ‘Hayal Defterim’de çocukları yaratıcı yazarlığa adım atmaya davet ederken ‘Gri Taçlı Turna Kuşu’nda fabl türüne özgün bir katkı sunuyor.

    Gri Taçlı Turna Kuşu

    Teknolojinin hızla geliştiği, hobilerden spor dallarına kadar farklı etkinlik seçeneklerinin arttığı günümüzde çocukların hayal dünyalarını besleyecek, sıkılmadan okumalarını sağlayacak kitaplar bulmak çok kolay olmuyor. Sayfalar boyunca hem içerik hem de görsel açıdan kaliteli, yön veren, eğlendirdiği kadar da düşündüren kaynakların, çocuklar için ne denli önemli olduğuysa tartışılmaz. Bu nedenle alanında deneyimli yazarların her yeni projesi, küçük okurların kütüphanelerine zenginlik katıyor; onları farklı, yararlı ve unutamayacakları serüvenlere çıkarmakta zorlanmıyor.
    2010 yılından beri Hürriyet gazetesinde çocuk ve gençlere yönelik yayınlar yapan Ömür Kurt, kaleme aldığı yepyeni iki kitabıyla tam da bu düşünceleri destekliyor. Bugüne kadar pek çok okurun gönlünü fetheden ‘Karaca’ serisinden sonra yazdığı iki kitap, yine Doğan ve Egmont Yayıncılık’tan raflara ulaşıyor.
    ‘Hayal Defterim’ başlığıyla dikkat çeken ve çocuklara yazacakları, çizecekleri ve çok keyif alacakları bir defter sunan kitap, Kurt’un kendi yazma deneyimleri ve önerileri ışığında bir rehber niteliğinde hazırlanmış. Soner Hızarcı’nın özgün ve rengârenk çizimleriyle bezeli kitap ilk sayfasında, Ömür Kurt’un neşeli bir karikatürüyle selamlıyor okurunu. Üç bölüme ayrılan ‘Hayal Defterim’ öykü, şiir ve masal türlerine odaklanıyor. İlk bölümde bir öykünün nasıl yazılacağını, ikinci bölümde bir şiir yazmak için neye ihtiyaç duyulduğu ve son bölümde de bir masal için hangi soruları sormak gerektiği üzerine fikirler sunuyor. Ardından da Ömür Kurt her tür için yazdığı kendi örneklerini paylaşıyor. “Yürüyen bir sandalyem olsaydı ne olurdu?” sorusundan yola çıkarak renkli bir öykü, çeşitli anahtar kelimeler türeterek ‘Ahmet Amcanın Eşeği’ isimli eğlenceli bir şiir ve farklı sorulara yanıtlar vererek para doğuran bir mendil hakkında merak uyandıran bir masal yazıyor. Defterin geri kalan kısımlarında da okurların hayal güçlerini serbest bırakabilecekleri yazı ve çizim alanları ayrılmış.

    Daha fazlasını hayal et, yaz ve çiz

    BU HAYVANLARI TANIYOR MUSUNUZ?
    Ömür Kurt’un aynı yaş grubuna hitap eden diğer yeni kitabı ise ‘Gri Taçlı Turna Kuşu’ başlığını taşıyor. Adından da anlaşıldığı gibi dikkat çekici bir karakter ön planda. Hatta bir değil, onlarca farklı karakterin öyküsü yer alıyor bu renkli kitapta. Canan Barış’ın ustaca resmettiği sayfalar boyunca, çocukların belki de henüz tanışmadığı sıradışı hayvanlar boy gösteriyor. Dünyanın en ilginç hayvanlarını başrole taşıyan yazar; ornitorenkten alpakaya, misk öküzünden okapiye, kırmızı altın sülünden tembel hayvana kadar pek çok farklı türün eğlenceli ve düşündüren öykülerini kaleme almış. Kitabın sonunda yer alan ‘Kitaptaki Hayvanları Tanıyalım’ bölümü sayesinde de minik okurlar bu sıradışı canlıların yaşam alanlarını ve biçimlerini keşfetme fırsatı yakalıyor. Klasik fabl türüne farklılık katan ‘Gri Taçlı Turna Kuşu’nun arka kapağında yazdığı gibi “Fabllarda insanlar susar, hayvanlar dile gelir. Onların yaşadıkları ve söylediklerinden ise insanlar çok şey öğrenir” mesajını veren bu kitap, çocukların hem yeni bilgiler edinmesini hem de keyifli bir okuma süreci yaşamasını sağlayacak bir tercih olacaktır.

    HAYAL DEFTERİM Daha fazlasını hayal et, yaz ve çiz
    Ömür Kurt
    Resimleyen: Soner Hızarcı
    Doğan Egmont, 2018
    76 sayfa, 15 TL.

     

     

     

     

     

    GRİ TAÇLI TURNA KUŞU Daha fazlasını hayal et, yaz ve çiz
    Ömür Kurt
    Resimleyen: Canan Barış
    Doğan Egmont, 2018
    76 sayfa, 15 TL.

     

     

     

    Etiketler: Ömür Kurt , Fabl , Hayvan
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