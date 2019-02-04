Aysel Gürel’in 90. doğum günü Kadıköy’de kutlanacak
Aysel Gürel’in 90. doğum günü, Kadıköy Mecra’da kutlanacak.
Türkçe popun altın yıllarına damgasını vuran Aysel Gürel’in 90. doğum günü, Kadıköy’ün eğlence ve etkinlik mekânı Mecra’da kutlanacak. Mecra’nın davetiyle 16 sanatçı, Aysel Gürel’in doğum gününe özel işler hazırladı. 8 Şubat’ta başlayacak olan sergi, Aysel Gürel’in ölüm günü olan 17 Şubat’a kadar devam edecek.
8 Şubat’ta düzenlenecek olan etkinlikte alternatif müziğin tanınmış isimleri Ceren Gündoğdu, Güneş Özgeç, Selin Sümbültepe ve Nilipek. Aysel Gürel’in akıllara kazınan şarkılarını seslendirecek. Sanatçıların konserinin ardından Discolog ve Q-BRA kabine geçecek.
Sergide özel işleri sergilenecek olan sanatçılar şöyle:
Ece Ağırtmış, Ari Alpert, Deniz Altaş, Ece Beken, Maya Bora, Cem Haşimi, Emre Karacan, Efe Karadağlı, Başak Karafaki, Olgun Kaşıkçı, İdil Keysan, Zeynep Mar, Ayşe Deniz Şahin, Sadi Tekin, Pınar Uslu, Gamze Yalçın.
Sanatçıların sergideki işleri satın alınabilecek.
Etkinliğin programı şöyle:
20.00: Açılış kokteyli ve Aysel Gürel sergisi
21.30: Arşivden görüntüler
Aysel şarkıları
22.30: Ceren Gündoğdu, Güneş Özgeç, Selin Sümbültepe ve Nilipek.
After party
23.30: Discolog ve Q-BRA
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