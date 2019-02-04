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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerAysel Gürel’in 90. doğum günü Kadıköy’de kutlanacak
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Kitap Sanat
04.02.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Aysel Gürel’in 90. doğum günü Kadıköy’de kutlanacak

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Aysel Gürel’in 90. doğum günü Kadıköy’de kutlanacak

Aysel Gürel’in 90. doğum günü, Kadıköy Mecra’da kutlanacak.

 

Türkçe popun altın yıllarına damgasını vuran Aysel Gürel’in 90. doğum günü, Kadıköy’ün eğlence ve etkinlik mekânı Mecra’da kutlanacak. Mecra’nın davetiyle 16 sanatçı, Aysel Gürel’in doğum gününe özel işler hazırladı. 8 Şubat’ta başlayacak olan sergi, Aysel Gürel’in ölüm günü olan 17 Şubat’a kadar devam edecek.
8 Şubat’ta düzenlenecek olan etkinlikte alternatif müziğin tanınmış isimleri Ceren Gündoğdu, Güneş Özgeç, Selin Sümbültepe ve Nilipek. Aysel Gürel’in akıllara kazınan şarkılarını seslendirecek. Sanatçıların konserinin ardından Discolog ve Q-BRA kabine geçecek.

 

Sergide özel işleri sergilenecek olan sanatçılar şöyle:

Ece Ağırtmış, Ari Alpert, Deniz Altaş, Ece Beken, Maya Bora, Cem Haşimi, Emre Karacan, Efe Karadağlı, Başak Karafaki, Olgun Kaşıkçı, İdil Keysan, Zeynep Mar, Ayşe Deniz Şahin, Sadi Tekin, Pınar Uslu, Gamze Yalçın.

Sanatçıların sergideki işleri satın alınabilecek.

Aysel Gürel’in 90. doğum günü Kadıköy’de kutlanacak

Etkinliğin programı şöyle:

20.00: Açılış kokteyli ve Aysel Gürel sergisi

21.30: Arşivden görüntüler

Aysel şarkıları

22.30: Ceren Gündoğdu, Güneş Özgeç, Selin Sümbültepe ve Nilipek.

After party

23.30: Discolog ve Q-BRA

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