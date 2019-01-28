Ayizi Kitap’tan veda…

'Ayizi kadınları' İlknur Üstün, Selma Acuner ve Aksu Bora (soldan sağa)

Aksu Bora, İlknur Üstün ve Selma Acuner tarafından 2010’da kurulan feminist yayınevi Ayizi Kitap ekonomik zorluklar sebebiyle kapanma kararı aldı. Başından beri kadınların yaratıcı gücüne destek veren, kadınları yazmaya, üretmeye teşvik eden yayınevi ‘veda mektubunda’ kapatma kararı almalarını “…ekonomik kriz, ağır piyasa koşulları, dağıtım sorunları… Bizim gibi küçük ve bağımsız bir yayınevinin nefes alamayacağı kadar zorlu bir dönemden geçiyoruz. Hem ekonomik hem politik anlamda” ifadeleriyle açıkladı. Yayınevinin 63’üncü ve son kitabı, Eda Çakmak’ın kaleme aldığı ‘Kural Tanımayan Bir Moda Kılavuzu’ oldu.

‘Ayizi kadınları’ kurulduktan kısa bir süre sonra yayınevinin hikâyesini Hürriyet için Uğur Yüksel’e verdikleri söyleşide anlatmış, Aksu Bora şu sözlerle tarif etmişti yapmak istediklerini: “Kadınlar en çok birbirlerinden güç alırlar; ‘kadın kadının kurdudur’ lafının durmadan tekrarlanması karşısında, bu güçlenme ve dayanışma ilişkisini öne çıkarmayı önemsiyoruz.”

Ayizi Kitap sözünde durdu, yaklaşık dokuz sene boyunca hem pek çok kadının ‘çekmece içlerinde’ kalmış öykülerini, romanlarını okurla buluşturdu hem de edebiyat dışı yayınlarıyla kadınların tarihine ve kadın hareketine katkı sundu. ‘Ayizi Kadınlarıyla Sohbetler’ başlıklı söyleşiler dizisinde de okurlar, yazarlar ve kitapları buluşturdu.

‘KADINLARIN YAZMA SERÜVENİ BİR MÜCADELE’

Kapanma kararının ardından Gazete Duvar’dan Serkan Alan’a verdikleri söyleşide “Ayizi Kitap kadınlar için aynı zamanda bir mücadele alanı mıydı?” sorusuna Aksu Bora, “Mücadeleden ne anladığınıza bağlı. Kadınların yazma serüvenlerinin kendisi bir mücadele zaten. Kendi içlerinde bir mücadele. Hem hikâyeleri ortaya çıkarmak hem de başkalarıyla paylaşmak kolay şeyler değil. Yazmayı öğrenmek de kolay bir şey değil. Bu yüzden mücadele alanıydı diye düşünüyorum. Karşımızda adı sanı belli, kanlı canlı düşmanlarla mücadele gibi değildi. Daha çok belli zihniyet yapılarıyla, belli inançlarla, yapamayacağımıza dair habire anlatılan şeylerle mücadele ettik” derken İlknur Üstün “Kadın mücadelesinin kendisinde de var olan o değersiz kılınmış, gündeliğe dair meseleleri, yaşantıları yazı aracılığıyla görünür kılmanın kendisi de bir mücadele. Kadın yazınını daha fazla insana ulaştırmak, bu çabayı mücadele olarak adlandırırsak hakikaten bir mücadele idi” diyordu.

‘Ayizi kadınları’ aynı söyleşide Ayizi’nin aldığı yolun ileride başka yeni yollar açılmasına vesile olabileceğinin sinyalini veriyor. Keza yayımlanan son kitabın içine ‘hediye’ olarak iliştirdikleri ve üzerinde ‘Yazmaktan vazgeçme’ yazan posterleriyle de kadınların yazan ellerini tutmaya devam edeceklerinin şık bir işareti.

Ayizi Kitap’ın bugüne kadar yayımlanan tüm kitapları yüzde 50 indirimle yayınevinden temin edilebilir.

Ayizi Kitap'tan çıkan bazı kitaplar: