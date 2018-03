Adalet Ağaoğlu ile dostluğum

Kadın yazarlar arasında tanıştığımızdan bugüne dostluğumuzu sürdürdüklerimden biri, belki de birincisi Adalet Ağaoğlu’dur.

Hürriyet Yayınları’nda danışmanlık yaparken bana bir roman müsveddesi geldi. Kitabın adı; ‘Ölmeye Yatmak’tı. Bu roman yeni, usta bir yazarın yayın dünyasına ilk ve güçlü adım atışıydı.

Adnan Semih Yazıcıoğlu’na kitabı hemen basmamız yönünde tavsiyede bulundum. Ertesi gün bu kararımızı iletmek için aradığımızda, romanı Remzi Kitabevi’nin yayımlayacağını söylediler.

Kitap çıktıktan sonra Ankara’ya gittiğimde evlerine davet ettiler. Akşam yemeğinde eşi, mühendis Halim Ağaoğlu ile tanıştım.

Adalet’le kitaplar, edebiyat üzerine konuşurken, Halim’in de iyi bir okur olarak düşüncelerini öğrenmiş oldum.

Adalet, sadece masasının başında oturup roman yazan, toplumun içine çıkmayan, siyasi hareketleri es geçen biri değildi.

Onu yürüyüşlerde de en önde görürdünüz. Başka meslektaşları için de olumlu konuşurdu.

Birçok yazar Orhan Pamuk’un, Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmasının ardından sessiz kalmıştı. Hatta aleyhine konuşanlar bile oldu.

Oysa Adalet Ağaoğlu hazırladığım televizyon programında Orhan Pamuk’tan övgüyle bahsetti.

Her romanı, öykü kitabı, Türk edebiyatına damgasını vuran eserler oldu.

Yazınsal bir devrime imza atmak için ‘Bir Düğün Gecesi’nin yayımlanması gerekiyordu.

Onunla ilgili birçok toplantıya gittim, konuşmalar yaptım.

İstanbul’a geldiğinde daha da yakın bir dostluk kurduk. Sarıyer’deki evlerine giderdim. Her yazım için arar; övgüsünü, düşüncelerini benimle paylaşır.

Onunla ilgili düzenlenen bir gecede verilecek kitabın içeriğini Halim Ağaoğlu toplamıştı. Mühendis kafasının disiplini bu kitapta açıkça görülüyordu.

O gece yaptığım konuşmada, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünün değişik bir versiyonu olduğunu söyledim.

Her başarılı kadının arkasında bir erkek vardır, bu da Adalet’in eşi Halim’dir.

Adalet Ağaoğlu, kitaplarını Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışladı, daha oraya gidip odasını göremedim.

Yazılarımızın amacını yineleyelim: Adalet Ağaoğlu’nu yeniden okuma gündeminize alın. İyi bir yazarı her yeni okuma size yeni keşiflerin yolunu açar.