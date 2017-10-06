Kitap mevsimi kapıda!

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde 4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kapılarını 36’ncı kez açmaya hazırlanıyor. Bu sene onur konuğu ülke Güney Kore. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, dokuz gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleriyle birlikte 300 etkinlik gerçekleştirilecek.



İYİ Kİ VARSIN EDEBİYAT

Fuar, bu seneki temasını “İyi ki Varsın Edebiyat” olarak belirleyerek edebiyatın yaşamımızdaki önemini bir kez daha hatırlatıyor. Fuarın onur yazarı Ayla Kutlu, fuar süresince çeşitli panel ve söyleşilerle okurlarıyla buluşacak. Fuarda ayrıca Ayla Kutlu için hazırlanan armağan kitap ve ‘İnsanlığın Öbür Yarısının Yazarı Ayla Kutlu’ başlıklı seçme metin ve fotoğraflardan oluşan bir de sergi yer alacak.





Ayla Kutlu



İPEK YOLUNUN İKİ UCU

Kitap Fuarı’nın onur konuğu olan Güney Kore, ‘İpek Yolu’nun iki Ucu: Türkiye ve Kore’ temasıyla bu sene 60. Yılını kutladığımız iki ülke ilişkilerine referans vererek 252 metrekarelik standında ülke yayıncılığını ve kültürünü tanıtacak. Kitapları Korece’den Türkçe’ye çevrilmiş ve çevrilmek üzere olan yazarlar İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşacak. Etkinlikler kapsamında Gri Kardan Adam’ın yazarı Ch’oe Yun ve Kim Ae-ran, Martı Yayınları’ndan çıkan Başka Topraklarda Rüzgar Sert Eser’in yazarı Son Hong-gyu, Lee Seong-Bok, Chun Yang Hee ve Doğan Egmont Yayınları’ndan çıkan Gümüş Somon’un Büyük Yolculuğu’nun yazarı Ahn Do-hyun etkinliklerde; Erciyes Üniversitesi tarafından şiirleri Türkçe’ye çevrilen şairler Chun Yang-hee ve Lee Seong ise şiir dinletisinde Türkiye’den okurlarla buluşacak.

Bir kitap şeklinde tasarlanan Kore logosu aynı zamanda Kore’nin geleneksel beş rengini içeriyor. Kore’nin 1 nolu holde bulunan ulusal standında ise hem yayıncılığı hem kültürünü tanıtıcı özel sergiler yer alacak. Bu kapsamda İllüstrasyon Sergisi, Çeviri Edebiyat Eserleri Sergisi, Kore Kültürü’ne Giriş Sergisi, e-kitap Sergisi, Manhwa (manga) ve Webtoons Sergisi Kore sunumunu renklendirmeyi ve genel kültürü üzerine fikir vermeyi amaçlıyor.

4 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek fuar resmi açılış töreni sonrasında 1 nolu holdeki Kore ulusal standının açılışı, geleneksel Kore dansı performansı ile başlayacak ardından etkinliklerle devam edecek.





ULUSLARARASI KONUKLAR...

İstanbul Kitap Fuarı bu yıl yurt dışından 18 uluslararası yazar ve konuğu ağırlıyor olacak. Bu kapsamda; İstanbul tarihi üzerine yaptığı eseriyle Türkiye’deki okurlarıyla buluşan Bettany Hughes (İngiltere), Fidel Castro’nun son günlerine kadar yanında olan yazar Fabián Escalante Font ve gazeteci-yazar eşi Teresita Candia Ferreyra (Küba), Kolombiya’nın önemli yazarlarından Carlos Granes, çocuk kitapları yazarı Margriet Ruurs (Hollanda), Dmitry Glukhovsky (Rusya) konuk yazarlar arasında.

Paneller kapsamında ise Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Yayınlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı Kristenn Einarsson (Norveç), Deutsche Welle’nin şef editörü Ines Pohl (Almanya), yazarlar Monika Rinck (Almanya) ve Matthias Göritz (Almanya) 4 ve 5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek etkinliklere konuşmacı olarak katılacaklar.

Polisiye edebiyatın önemli ismi İrlandalı yazar Glenn Meade 11 Kasım Cumartesi günü Kırmızı Kedi Yayınevi’nin davetlisi olarak hem okurlarıyla söyleşmek hem de imza gününe katılmak üzere TÜYAP’ta olacak.





Theodoros Terzopoulos



Kitap fuarı, İstanbul Tiyatro Festivali daveti üzerine Antik Yunan tragedyalarının yaşayan efsanesi olarak bilinen ve kurucusu olduğu Attis tiyatrosunun deneyimlerini paylaşmak üzere Theodoros Terzopoulos’u bir panel ve imza gününde konuk etmeye hazırlanıyor. 12 Kasım Pazar günü Habitus Kitap, İKSV ve TÜYAP tarafından düzenlenecek olan panel Kerem Karaboğa’nın moderatörlüğünde gerçekleşece

SANAT FUARI’NDA ‘ÜTOPYA’

Fuar bu sene de TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen ve teması ‘Ütopya’ olarak belirlenen ARTİST 2017 / 27. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Girişin öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuarın bilet fiyatı 5 TL.

İstanbul Kitap Fuarı hafta sonu 10.00-20.00, hafta içi ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Fuar son gün -12 Kasım Pazar- saat 19.00’da kapanacak.