Kış tatilini ısıtacak kitaplar

BİR DİLEĞİM VAR

Jimmy Liao, Desen Yayınları, 128 sayfa

Dünyaca ünlü Tayvanlı sanatçı Jimmy Liao’nun Türkçedeki tek kitabı ‘Bir Dileğim Var’ çocukların büyülü, kırılgan ve bir o kadar da matrak dünyalarına ayna tutuyor. Sahildeki demlik, onu sihirli lamba zannetmeyen bir çocukla karşılaşıyor. Ve dilek tutmak için sihirli lambaları, doğum günü mumlarını, yıldızlı geceleri beklemeyenlerin dilekleri bu çocuğun kalbinden süzülüp bizlere ulaşıyor. Küçük dilekleri olanlar da var, imkânsız olduğunu bile bile dilemekten kendini alamayanlar da var bu çocuklar arasında. Kartal gibi uçmak, hayvanların insanlara kafa tutması, her gün aynı çift çorabı giyebilmek, her gün bir baykuşla selamlaşmak, bir daha hiç deprem olmaması ya da bir bardak ballı çay... Tüm bunları dilemek için, gerçekleşebilirlik süzgecinden geçirmeye ihtiyacı yok çocukların. Çünkü dilek dilemek bolca hayal ve cesaret işidir. Liao’nun şiirsel metni ve kalbinde çizdiğini söylediği göz alıcı resimler, sihirli lambanın değil ama sihrin ta kendisinin anahtarını sunuyor okura.







HATALAR KİTABI

Corinna Luyken, AMB Yayınevi, 52 sayfa

Corinna Luyken, bir söyleşisinde, mürekkeple yaptığı çizimler esnasında genellikle hesapta olmayan hatalar ve kazalar yaşadığını ve zamanla bu kazalarla baş etmeyi öğrendiğini söylüyor. ‘Hatalar Kitabı’nın ilham perisi de işte bu hatalar. “Yüz çizerken bir şeyleri mahvedersem gözlük ekleyebilirim, ya da çizdiğim elin şeklini beğenmezsem eldiven giydirebilirim” diyor Luken. Tıpkı ‘Hatalar Kitabı’nın kısacık, çok basit ama şaşırtıcı ölçüde çarpıcı metninde olduğu gibi... Her şeyi mahvettiğini sandığınız bir lekenin nasıl büyüleyici bir şenliğe dönüştüğünü ise an an göreceksiniz. Kısacası hata yapmak güzeldir ve yaptığınız hatanın ne zaman, nasıl bir güzelliğin parçası haline geleceği belli olmaz, yeter ki bakmayı, görmeyi ve dönüştürmeyi bilin.



SAVAŞIN SON KIŞI

Jan Terlouw, Mayo Kitap, 240 sayfa

Hollanda ve Belçika’da okullarda okutulan, 2008 yılında sinemaya uyarlanan, ödüllü klasik ‘Savaşın Son Kışı’, İkinci Dünya Savaşı’nın sürdüğü 1944 kışında, Alman işgali altındaki Hollanda’da geçiyor. 15 yaşındaki Michiel’in tanıklık ettiği ölümler, açlık, kıtlık, göçler savaşların acımasızlığını gözler önüne seriyor. Direniş örgütü üyesi arkadaşı işgalciler tarafından yakalanınca kendini elinde gizli bir mektupla baş başa bulan Michiel, yaralı bir pilota yardım etme görevini üstlenir. Ve yavaş yavaş kendini de direniş hareketinin içinde bulur. Savaşın başlarında kurduğu kahramanlık hayallerinden savaşın karanlığında uyanan Michiel, adım adım değişecek ve yetişkinliğe doğru bir adım atacaktır.









BAY KAPLAN YABANA ÇIKIYOR

Peter Brown, Hep Kitap, 44 sayfa

‘The New York Times En İyi Resimli Kitap Ödülü’ dahil olmak üzere pek çok ödülün sahibi Peter Brown, tutsaklık derecesine varan modernizmi sorguluyor. Ve doğduğumuz andan itibaren dayatılan, sorgulamadan kabullendiğimiz tüm rolleri tartışmaya açıyor. ‘Usulüne uygun’ davranmaktan bıkan, gevşemek ve eğlenmek isteyen Bay Kaplan, üstündeki ‘çok şık’ smokini bir kenara fırlatarak toplum dışına itilmeyi göze alıyor. Ve bir kez başlayınca kendini durduramıyor. Dört ayak üstünde gezmenin cazibesine, kükremenin verdiği hazza, havuza batıp çıkmanın heyecanına karşı koyamıyor. Evet, dostlarına göre Bay Kaplan bir ‘yaban’a dönüşüyor ve bu asla kabul edilebilir bir şey olamaz. O da çareyi yabana kaçmakta buluyor. Bakalım orada mutluluğu bulabilecek mi? Konu Peter Brown olduğunda resimleri için tek şey söylenebilir; onlar olmadan her şey eksik...









HUYSUZ

Annette Pehnt-Jutta Bauer, Kırmızı Kedi Çocuk, 88 sayfa

Huysuzluk bir nevi şeytan tüyü olsa gerek, ya da bizimki için öyle söylenebilir. Yoksa, huysuzluğu rahat rahat yayılabilsin diye kocaman bir ev yapıp, sürekli huysuz kalabilmek için o evi kahverengiye boyayan biri, nasıl bu kadar sevimli olabilir ki? Onun canı sürekli sıkkın; güneş çok aydınlık, kurabiyeye alerjisi var, yeteri kadar güzel açmadıklarında öfkeden çiçekleri yiyor. Gelin görün ki parmağındaki küçücük bir sıyrık nedeniyle kan kaybından öleceğini sanıp paniğe kapılabiliyor. Neyse ki etrafında, huysuzluklarına ve tuhaflıklarına rağmen dostluğunu esirgemeyen Tingeli ve diğerleri var. Kâh atışıp kâh barışarak, neşe içinde yaşamaya ve birbirlerine ‘arkadaşlık bulaştırmaya’ devam ediyorlar.



KARAMEL’İN RÜYALARI, KARAMEL’İN GÜNLÜĞÜ

Adil İzci- Serap Deliorman, Uçan At Yayınları, 108 sayfa

Şair ve yazar Adil İzci, kızının soğuk bir kış günü eve getirdiği köpek Karamel’in dilinden öyküler anlatıyor çocuklara. İlk kitapta Baba’ya heveslenerek günlük tutmaya başlayan Karamel, çocuklarda da günlük tutma hevesi uyandırabilecek mi, merak ediyor. Çocuk edebiyatımızın ilk rüya kitabı olan ‘Karamel’in Rüyaları’nda ise her sabah ev halkının rüya faslını dinleyen Cici Hav Hav Karamel’in sonunda canına tak ediyor. Ve, “Sadece siz mi bazen hüzünlü, bazen eğlenceli, matrak rüyalar görürsünüz, ben de rüyalarımı anlatayım da görün bakalım” diyor. İyi ki de diyor. Yoksa onun, kelebeklere kahkaha attıran, faytonlara koşulan atlara özgürlük veren, martılara mektuplar yazdıran, köpeklere ‘patim sende’ oynatan birbirinden eğlenceli rüyalarını nereden bilecektik?



YOKSA OKUL MÜDÜRÜ BİR VAMPİR Mİ?

Pamela Butchart, Mavi Bulut Yayınları, 248 sayfa

Okul, yeni müdürün geldiği haberleriyle çalkalanıyor, üstelik eski müdürden ne bir açıklama ne de bir haber var. Ama kıyametin büyüğü bu yeni müdürü bizzat görünce kopuyor. Gözleri ne kadar korkunç ve yüzü bembeyaz, dudakları neredeyse iki küçük solucan gibi kıpkırmızı, odasından tıslama sesleri geliyor. Ayrıca tüm ailesi simsiyah pelerinler giyiyor. Veee... Okulda sarmısak yemeyi yasaklıyor! Izzy ve arkadaşlarına göre tüm bunların tek bir sebebi olabilir; evet, yeni müdür bir vampir olmalı! Müdürün vampir olduğunu ve farelerle birlikte okulu ele geçirme planı yaptığını ispatlayabilecekler mi bilinmez ama bu yolda epey komik badireler atlatacakları kesin. Serinin bu üçüncü kitabıyla ‘FCBG En İyi Çocuk Kitabı Ödülü’nü alan yazarın küçük notunu da iletmek durumundayım: “Bu kitabın yapım aşamasında hiçbir öğrenci ısırılmamıştır!”