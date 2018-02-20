Kırmızı bültenle aranırken serbestçe dolaşmış

10 Ekim 2015 tarihindeki katliamın ardından 36 DEAŞ mensubu hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Firari Nusret Yılmaz hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 5 Nisan 2016 tarihinde yakalama çıkarıldı. Ancak aradan geçen zaman içinde Yılmaz yakalanamadı.

Adalet Bakanlığı, 1 Şubat 2018 tarihinde Yılmaz ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na çarpıcı bir yazı gönderdi. Yazıda, Yılmaz’ın kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığına da dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

“2017 yılı ortalarında Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a giriş yapmak isterken Gürcü sınır polisi hakkında arama kararı bulunduğunu tespit ederek ülkemize sınırdışı etmiştir. Ancak iki gün sonra adı geçenin yeniden yasal yollardan Sarp sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a giriş yapmak üzere geldiği ve Gürcistan’a alınmadığı bildirilmiştir.

SİSTEM HATA VERDİ

Yurda giriş çıkış kaydına erişilmek istendiğinde ise müteaddit kereler ‘EGM Servis Hatası; Veri Arama Kısmında Hata Oluştu’ uyarısı alındığı belirtilmiştir. Bu itibarla, adı geçenin sınırdışı edilmesi sonrası, hakkında söz konusu yakalama kararlarına istinaden herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi verilmesi...”