Keskin nisancılar Afrin’de

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Afrin bölgesinde kuzey, batı ve güney kesimlerde ilerleyişi devam ediyor. Afrin’in güneybatısında Reyhanlı karşısındaki Cinderes’teki kuşatmayı genişletmek için TSK ve ÖSO güçleri ile PYD/PKK teröristleri arasında yer yer sıcak çatışma yaşandığı öğrenildi.

Cinderes bölgesinde TSK ve ÖSO denetiminde bulunan yerlere dün sabah sızma girişiminde bulunan teröristler Fırtına obüsleriyle vurulurken, kuşatma Cinderes’in güneybatı ve güneydoğusunda biraz daha yayıldı. Güneydoğu Anadolu’daki hendek ve meskun mahal operasyonlarında görev almış Polis ve Jandarma Özel Harekât (PÖH ve JÖH) timlerinin de Cinderes’teki olası meskun mahal çatışmalarında görev almasına kesin gözle bakılıyor. PÖH ve JÖH’ten bazı timlerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

1551 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Afrin’de keskin nişancılar da görev almaya başladı. Anadolu Ajansı tarafından görüntüleri yayınlanan özel kamuflaj giysili keskin nişancılar özel kuvvetler ve komando birlikleriyle hareket ederek, gece görüş yeteneğine sahip dürbünlü silahlarıyla teröristlerin geçiş güzergâhlarını gözetim altında tutuyor. Arazide gizlenmelerine yardımcı olan özel kıyafetleri ile dal parçaları, ot, toprak ve kayalardan kendilerine mevzi oluşturan keskin nişancılar, gece görüş dürbünlü silahlarıyla ateş desteği sağlıyor. Teröristlerin sızma girişimlerine karşı hâkim bölgelerde konuşlanan keskin nişancılar, alan güvenliğini sağlamanın dışında gözetleme yapmak isteyen teröristleri de izliyor. Mevzilerde yer yer 48 saat hareketsiz bekleyen keskin nişancılar, teknolojinin tüm imkânlarını kullanıyor.

Genelkurmay Başkanlığı dün, kara ve hava operasyonları sonucunda 23 terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiğini, harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1551 olduğunu duyurdu.

65 YER TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Bölgeden gelen haberlerde, Afrin’in kuzeybatısında Raco ve biraz altındaki Şeyh El Hadid bölgesindeki ceplerin daha da genişletildiği, iki bölgenin kısa süre içinde birleşebileceği belirtildi. Ceplerin genişlemesinde Raco bölgesinin dün sabah F-16’lar tarafından bombalanmasının ardından, kara birliklerinin Hasan Kalkavi ve Celeme köylerini teröristlerden alarak hâkim alanlarını büyütmesi önemli rol oynadı. Aynı şekilde Afrin baraj çayı civarındaki terör örgütü PYD/PKK hedefleri de Türk savaş uçaklarınca imha edildi. Kilis’i gören Sirgaya Tepesi’nin de teröristlerden alındığı bildirildi. Köy, köy altı yerleşim ve dağ veya tepe olmak üzere Afrin’de terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenen yer sayısı 65 oldu.

Reyhanlı halkı dün Mehmetçik için destek konvoyu oluşturdu. Ucunda zeytin dalı bulunan bayraklarla destek sloganları atan Reyhanlılar askerler için üç koyun kurban etti. Murat ŞAKA

BAĞIŞ YAPIN

- Mehmetçik Vakfı’na, ‘www.mehmetcik.org.tr’ adresinden kredi kartlarıyla veya anlaşmalı banka şubelerine giderek özel ekranlar aracılığıyla bağış yapılabiliyor.

- SMS ile de vakfa bağış yapılabiliyor. SMS ile bağışta bulunabilmek için tüm cep telefonu operatörlerinin faturalı hatlarından 2582’ye ‘MEHMETÇİK’ yazıp kısa mesaj gönderilmesi yeterli oluyor.

- TSK Dayanışma Vakfı’na banka yoluyla bağış yapmak isteyenler İş, Ziraat, Vakıflar, Halk, Garanti, Yapı Kredi, AK, TEB, ING, Finans, Denizbank ve Fiba bankaları üzerinden, vakfın internet sitesinde belirtilen şube ve IBAN numaraları ile işlem yapabiliyorlar.

- Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’na bağış yapmak için ise vakfın internet sitesi üzerinden belirtilen şube ve IBAN numaraları ile İş, AK, Ziraat, Vakıf, Halk, Garanti bankalarına müracaat edilebilir.

- Gazi ve gazi ailelerine yardımcı olmak isteyen vatandaşlar TSK Elele Vakfı’na bağışta bulunabiliyor. Banka yoluyla bağışta bulunmak isteyenler Ziraat, Vakıf, Halk, İş, ING, Yapı Kredi, TEB, AK, Garanti ve Şeker Bank üzerinden vakfın internet sitesinde belirtilen IBAN numaralarıyla işlem yapabiliyorlar. Ayrıca, tüm PTT şubelerinden TSK Elele Vakfı, Ziya Gökalp Cad.Ataç-2 Sok. No.43/8 06420 Kızılay/ANKARA adresini kullanarak vakfa bağış yapılabiliyor. İsteyenler kredi kartı yoluyla da bağışta bulunabiliyor.